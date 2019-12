Δεκάδες τραυματίες σε νέα νύχτα ταραχών στον Λίβανο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

Οι διαδηλωτές πέτυχαν μια πρώτη νίκη στις 29 Οκτωβρίου, όταν παραιτήθηκε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σαάντ Χαρίρι. Ωστόσο, ακόμη περιμένουν ακόμη τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης τεχνοκρατών που δεν θα προέρχονται από την παραδοσιακή πολιτική ελίτ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι συγκρούσεις πολλαπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων οι οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, ήταν ειρηνικές.

Αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν μαζικά στη Βηρυτό το βράδυ του Σαββάτου, κυνηγώντας διαδηλωτές, ξυλοκοπώντας και συλλαμβάνοντας μερικούς από αυτούς, ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters και ένας διαδηλωτής.

Its almost 1 AM in #Beirut and seems that protestors are taking back the streets to stay. The sound of teargas bombs has not stopped for the past 8 minutes. A scene reminding me so much of the 18th of October. So much smoke. #Lebanon#LebanonProtestspic.twitter.com/yI6Og8TXjI