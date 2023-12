Δεκάδες τραυματίες σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο - ΒΙΝΤΕΟ

«Υπάρχουν 34 τραυματίες στη συνοικία Ντνιπρόβσκι της πρωτεύουσας, οι 15 εισήχθησαν σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους δυο παιδιά, (άλλοι) 19 δέχθηκαν ιατρικές φροντίδες επιτόπου», διευκρίνισε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, επικαλούμενος τα σωστικά συνεργεία.

Consequences of the night attack on #Kyiv

Goloseevsky district:

??fall of debris onto the roadway;#Darnytskyi district:

??fire of a private house on an area of ??400 m2;#Desnyansky district:

??fire on the 7th floor of a 9-story residential building and 8 cars in the courtyard… https://t.co/1QcaZyuteCpic.twitter.com/u35hQVzrNQ