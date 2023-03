Δεξίωση στον Λευκό Οίκο για την 25η Μαρτίου - Η Ρίτα Γουίλσον τραγούδησε Κόκκοτα - ΒΙΝΤΕΟ

Δεξίωση στον Λευκό Οίκο για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου παρέθεσε ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στην πολιτική υποστήριξη που έχει από την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα, από τοτε που ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα, στο Ντέλαγουερ, ενώ μίλησε για ανθρώπους που, όπως είπε, τον βοήθησαν καθοριστικά στην πρώτη του εκστρατεία για τη Γερουσία όταν ήταν 29 ετών, τότε που τον αποκαλούσαν «Τζο Μπαϊντενόπουλο».

Ο Μπάιντεν έκανε πολλαπλές αναφορές στον πρώην γερουσιαστή Πολ Σαρμπάνη, λέγοντας ότι του οφείλει ό,τι γνωρίζει σήμερα για την Ελλάδα, ενώ στράφηκε και στον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ, υποστηρίζοντας ότι «νομίζω ότι είναι Ελληνας».

Την παράσταση πάντως έκλεψε η Ρίτα Γουίλσον, σύζυγος του Τομ Χανκς, η οποία τραγούδησε Σταμάτη Κόκκοτα και το τραγούδι «Μια παρένθεση και μόνο» με τους παριστάμενους να τη συνοδεύουν χτυπώντας ρυθμικά παλαμάκια.

Η Ρίτα Γουίλσον ερμήνευσε και άλλα τραγούδια στον Λευκό Οίκο.

Στη σκηνή ανέβηκε και ο Τομ Χανκς αφού ο Τζο Μπάιντεν αστειεύτηκε προς τη Ρίτα Γουίλσον ότι «το ταλέντο σου είναι απίστευτο. Και το μόνο που με ανησυχεί είναι το γούστο σου στους άνδρες».

«Έχεις κάτι να πεις Τομ;» ρώτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον διάσημο ηθοποιό που απάντησε «δεν είμαι Έλληνας αλλά είχα την λογική να παντρευτώ μία Ελληνίδα» προκαλώντας γέλια στο κοινό.