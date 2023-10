DeLorean: Βρήκαν παρατημένο σε αχυρώνα αυθεντικό μοντέλο του αυτοκινήτου από την ταινία «Επιστροφή στο μέλλον»

Ένα μοντέλο DeLorean DMC-12, το ιστορικό αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην αγαπημένη ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον» (Back to the Future) εντοπίστηκε μερικώς βυθισμένο στο χώμα στο πίσω μέρος ενός αχυρώνα στο Ουισκόνσιν.

Το DeLorean που εντοπίστηκε στον αχυρώνα κατασκευάστηκε το 1981, φέρει τα αυθεντικά του εξαρτήματα και έχει «γράψει» μόλις 1.500 χιλιόμετρα στο κοντέρ του, δήλωσε ο Μάικλ Μακελχάταν, ιδιοκτήτης της DeLorean Midwest, μιας εταιρείας αποκατάστασης αυτοκινήτων στο Ιλινόι που ειδικεύεται σε αυτά τα μοντέλα.

A DeLorean with only 977 miles on it was unearthed in a Wisconsin barn https://t.co/qAYV1JvZ4I