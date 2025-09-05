«Δεν γίνονται προετοιμασίες για συνομιλίες» λέει το Κρεμλίνο μετά τη δήλωση Τραμπ ότι θα μιλήσει σύντομα με τον Πούτιν - Real.gr

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax ότι επί του παρόντος δεν προετοιμάζονται νέες συνομιλίες μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πάντως πως αυτό μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα μόλις χρειαστεί.

Χθες Πέμπτη, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανήγγειλε πως «θα μιλήσει» με τον ομόλογό του Πούτιν πολύ σύντομα.

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος Πεσκόφ επέμεινε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία δεν μπορούν να δοθούν από «ξένα στρατεύματα».

«Μπορούν να δοθούν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας από ξένα, ιδιαίτερα ευρωπαϊκά και αμερικανικά, στρατιωτικά αποσπάσματα; Ασφαλώς όχι, δεν μπορούν», είπε ο κ. Πεσκόφ, σύμφωνα με το RIA. Η αποστολή ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία δεν θα ήταν «αποδεκτή» από τη Ρωσία, θύμισε.