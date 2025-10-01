«Δεν πήραμε τίποτα»: «Φωτιές» άναψε βίντεο μετά τη συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ - Real.gr

Quantcast
«Δεν πήραμε τίποτα»: «Φωτιές» άναψε βίντεο μετά τη συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ
«Δεν πήραμε τίποτα»: «Φωτιές» άναψε βίντεο μετά τη συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ

09:56, 01/10/2025
«Δεν πήραμε τίποτα»: «Φωτιές» άναψε βίντεο μετά τη συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ

Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία σχόλιο ανταποκριτή μεγάλου ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, ο οποίος έξω από τον Λευκό Οίκο, χωρίς να ξέρει ότι υπάρχει ανοιχτή κάμερα άλλου καναλιού, είπε μεταξύ άλλων ότι ο Ερντογάν δεν πήρε τίποτα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δημοσιογράφος λέει επίσης ότι ο Φιντάν είναι στα μαχαίρια με τον γαμπρό και τον γιο του Ερντογάν και πως όλοι συζητούν για την επόμενη ημέρα του Ερντογάν.

Η ιδιωτική συνομιλία καταγράφηκε έξω από τον Λευκό Οίκο από άλλη κάμερα που ήταν ανοιχτή.

Το βίντεο έφερε στη δημοσιότητα άλλο φιλοκυβερνητικό μέσο.

 

Δείτε τον διάλογο:

Δημοσιογράφος: Πώς πήγαν οι συνομιλίες;

Χουσεΐν Γκιουνάι, ανταποκριτής NTV στην Ουάσινγκτον: Ωραία… αλλά δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα α……α μας. Δεν πήραμε τίποτα.

Δημοσιογράφος: Όχι λένε πως πήραμε

Χουσεΐν Γκιουνάι: «Ναι πήραμε, αλλά πήραμε τον π….. Μίλησαν για τα CAATSA, τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπε να σταματήσεις να αγοράζεις φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να μην κάνεις εμπὀριο με την Κίνα και να μεταφέρεις χρήματα στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά».

Δημοσιογράφος: Ε, με αυτά ο Ερντογάν θα πεθάνει!

Χουσεΐν Γκιουνάι: Μα αυτή την περίοδο μιλούν για την εποχή μετά από αυτόν.

Δημοσιογράφος: Μήπως η κάμερα σου είναι ανοιχτή;

Χουσεΐν Γκιουνάι: Oχι… ανοίγει ..αν πατήσω μόνο εδώ αυτό… Μέσα (στην Άγκυρα) ήδη πιέζουν ιδιαίτερα τον Χακάν Φιντάν. Τώρα που με τη δήλωση του τού ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών… κανείς δεν το ήξερε. Ο άνθρωπος έριξε ξαφνικά μια βόμβα. Το έκανε εσκεμμένα. Παίζει με τον Αλμπαϊράκ. Δηλαδή παίζει με τον γαμπρό. Εκεί μέσα υπάρχει μεγάλος καβγάς μεταξύ του Φιντάν, του γαμπρού και τους Μπιλάλ (σ.σ. γιος του Ερντογάν). Αυτές οι τρεις ομάδες σκοτώνονται.

 

 

