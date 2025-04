«Δεν πρέπει να είσαι εδώ» - Ειδικός στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τι είπε ο Τραμπ στον Μακρόν - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Γάλλο ομόλογό του Εμάνουελ Μακρόν να αποχωρήσει από την συνάντηση του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με όσα είπε η ειδικός στην ανάγνωση χειλιών Νίκολα Χίκλινγκ στη Daily Mail, αναλύοντας τη συνάντηση, υπήρξε μία ψυχρή στιχομυθία μεταξύ Τραμπ και Μακρόν όταν έφτασε ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ στήνονταν οι δύο καρέκλες για τους προέδρους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Ο Μακρόν φαίνεται να έχει μία θερμή χειραψία με τον Ζελένσκι πριν παρέμβει ο Τραμπ.

Σύμφωνα με την Χίκλινγκ, ο Τραμπ είπε στον Μακρόν: «Περίμενε, άσε με να φέρω…», αλλά ένας ιερέας μπαίνει μπροστά στην κάμερα βγάζοντας για λίγο τον Τραμπ από το πλάνο.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει στον Γάλλο ομόλογό του: «Δεν έχεις δίκιο εδώ, χρειάζομαι να μου κάνεις μια χάρη, δεν θα έπρεπε να βρίσκεσαι εδώ». Ο Ζελένσκι φαίνεται να γνέφει καταφατικά, ενώ όπως επισήμανε η Χίκλινγκ ο ιερέας που ήταν παρών στη συζήτηση φαίνεται να γυρίζει «αμήχανα» το βλέμμα του αλλού.

The Sun claims it found out what Zelensky, Trump, and Macron were whispering about at the Vatican — with help from a lip-reading expert

Footage shows Macron approaching Zelensky and Trump, even getting a separate chair.

But Trump stops him and says something.

According to… pic.twitter.com/GZjnKi7KTC

— NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2025