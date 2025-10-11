«Δεν πρόκειται να αφοπλιστούμε» λέει ηγετικό στέλεχος της Χαμάς - Καλεί 7.000 μέλη σε επιστράτευση - Real.gr

Ο αφοπλισμός της Χαμάς, που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στη Γάζα με το Ισραήλ, είναι «εκτός συζήτησης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης.

«Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη», δήλωσε το ηγετικό στέλεχος της Χαμάς που ζήτησε να μην κατονομαστεί, μερικά 24ωρα μετά την εκεχειρία με το Ισραήλ για τη Γάζα.

Το Ισραήλ και η Χαμάς σύναψαν την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στην Αίγυπτο συμφωνία εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή και προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα εντός των επόμενων 72 ωρών με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Η συμφωνία βασίζεται σε ένα σχέδιο που ανακοίνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ για να τεθεί τέλος σε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η δεύτερη φάση αυτού του σχεδίου 20 σημείων, στο επίκεντρο διαφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αφορά τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης, την εξορία των μαχητών της και τη συνέχιση της σταδιακής αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με το BCC η Χαμάς έχει ανακαλέσει περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της προκειμένου να επανακτήσει τον έλεγχο σε περιοχές της Γάζας που εγκατέλειψαν πρόσφατα τα ισραηλινά στρατεύματα.

Ακόμη διόρισε πέντε νέους κυβερνήτες με στρατιωτικό υπόβαθρο, μερικοί εκ των οποίων είχαν στο παρελθόν διοικήσει ταξιαρχίες της ένοπλης πτέρυγάς της.

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, η εντολή κινητοποίησης δόθηκε μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων, στα οποία αναφερόταν ότι στόχος είναι «ο καθαρισμός της Γάζας από εγκληματίες και συνεργάτες του Ισραήλ».

Η ιδέα να απελαθούν τα μέλη της Χαμάς από τη Γάζα είναι παράλογη, δηλώνει ηγετικό της στέλεχος

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς δεν θα συμμετάσχει στην υπογραφή συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα μέλος του πολιτικού της γραφείου.

“Όσον αφορά την επίσημη υπογραφή, δεν θα είμαστε παρόντες”, δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν σε συνέντευξή του στο AFP, τονίζοντας ότι η Χαμάς ενεργεί “μέσω των Καταριανών και των Αιγυπτίων διαμεσολαβητών”.

Η ιδέα να απελαθούν τα μέλη της Χαμάς από τη Γάζα, όπως προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, είναι “παράλογη”, δήλωσε ο Μπαντράν.

“Τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς που είναι στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκονται στη γη τους, εκεί όπου έζησαν, ανάμεσα στις οικογένειές τους και τον λαό τους. Είναι επομένως φυσικό να παραμένουν εκεί”, δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν. “Το να γίνεται λόγος για απέλαση των Παλαιστινίων, είτε είναι μέλη της Χαμάς είτε όχι, από τη γη τους είναι παράλογο και ανόητο”, πρόσθεσε.

Η Χαμάς θα αμυνθεί εάν το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αποτύχει, δήλωσε επίσης ο Μπαντράν.

“Ελπίζουμε να μην ξαναγυρίσουμε (στον πόλεμο), αλλά ο παλαιστινιακός λαός και οι δυνάμεις της αντίστασης σίγουρα (…) θα χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους για να αποκρούσουν την επιθετικότητα εάν τους επιβληθεί η μάχη”, τόνισε.

Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα είναι “περισσότερο πολύπλοκες”, δήλωσε το ηγετικό στέλεχος της Χαμάς.

“Η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων απαιτεί πιο πολύπλοκες συζητήσεις και δεν θα είναι τόσο εύκολη όσο η πρώτη φάση”, δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν. “Υπάρχουν πολυπλοκότητες και πολλές δυσκολίες, κάτι που απαιτεί διαπραγματεύσεις που μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο”, προσθεσε.

Επέστρεψαν στη Γάζα πάνω από 500.000 Παλαιστίνιοι

Οι αρχές στη Γάζα ανακοίνωσαν σήμερα 11 Οκτωβρίου πως περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

«Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι (…) έφθασαν στη Γάζα από χθες έως τώρα», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος Τύπου αυτής της οργάνωσης διάσωσης που υπάγεται στην Χαμάς μετά την εκεχειρία με το Ισραήλ.