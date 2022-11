«Δεν είναι εύκολο ούτε καν να μιλάει»: Με ΑLS διαγνώστηκε η ερμηνεύτρια του «Killing Me Softly with His Song», Ρομπέρτα Φλακ

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Ρομπέρτα Φλακ, που έγινε διάσημη παγκοσμίως για τις επιτυχίες της «Killing Me Softly with His Song» και «First Time I Ever Saw Your Face», διαγνώστηκε με τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα (ALS) –είναι επίσης γνωστή και ως πλευρική αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του Λου Γκέρινγκ– και δεν μπορεί πλέον να τραγουδήσει, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα εκπρόσωπός της.