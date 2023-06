«Δεν περιμένουμε να βρούμε ζωντανούς»: Τι αναφέρουν οι διασώστες για τη φονική σύγκρουση τρένων στην Ινδία - Πού οφείλεται η τραγωδία

Που οφείλεται η τραγωδία

Ο εκπρόσωπος τύπου της εταιρείας South Eastern Railway, Κ.Σ. Ανάντ, είπε ότι με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας το δυστύχημα αυτό, μια από τις χειρότερες σιδηροδρομικές καταστροφές στην ιστορία της Ινδίας, ενδέχεται να οφείλεται σε βλάβη του συστήματος σηματοδότησης.

Μετά τη σύγκρουση και τον εκτροχιασμό των βαγονιών «άνθρωποι έκλαιγαν, φώναζαν βοήθεια», αφηγήθηκε σε ένα ινδικό τηλεοπτικό κανάλι ο Αρτζούν Ντας, ένας από τους επιζώντες. Οι επιβάτες «εκτοξεύτηκαν από τις κουκέτες τους, υπήρχαν παντού τραυματίες, μέσα στα βαγόνια και κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής», πρόσθεσε, λέγοντας ότι θέλει «να ξεχάσει» όσα είδε.

Δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στο σημείο είδαν τα βαγόνια που είχαν ανατραπεί και τους διασώστες να εργάζονται ακατάπαυστα για να βγάλουν τους επιζώντες. Πολλά πτώματα, καλυμμένα με λευκά σεντόνια, κείτονταν δίπλα στις ράγες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής κοντά στο Μπαλασόρ, που απέχει 200 χιλιόμετρα από το Μπουμπανεσβάρ, την πρωτεύουσα του κρατιδίου Οντίσα, στην ανατολική Ινδία.

