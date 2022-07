«Δεν θέλω να πω ότι οι εκλογές τελείωσαν»: Το βίντεο-ντοκουμέντο από πρόβα του Τραμπ μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο

Το βίντεο-ντοκουμέντο, που δεν είχε δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας, προβλήθηκε κατά τη διάρκεια ακρόασης της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021.

«Θέλω απλώς να πω ότι το Κογκρέσο επικύρωσε τα αποτελέσματα χωρίς να πω ότι οι εκλογές τελείωσαν, εντάξει;» λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν και δεν διακρίνεται στα πλάνα, ακούγεται η Ιβάνκα Τραμπ (η μεγαλύτερη κόρη του) να βοηθάει στην αλλαγή του κειμένου.

Στην ομιλία που μεταδόθηκε τότε, ο Τραμπ είπε τα εξής: «Τώρα το Κογκρέσο έχει επικυρώσει τα αποτελέσματα. Μια νέα κυβέρνηση θα ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου».

“I don’t want to say the election’s over,” Donald Trump said in outtakes of a video filmed the day after the riot that were played during the Jan. 6 committee hearing. https://t.co/EYamsSnMJkpic.twitter.com/Dqu57fWi8G