Δεύτερη ημέρα χάους στο κοινοβούλιο του Χονγκ Κονγκ - Έβγαλαν... σηκωτούς βουλευτές της αντιπολίτευσης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Βίντεο: AFP

Έπειτα από περίπου 30 λεπτά διαμαρτυρίας και αφού προσπάθησε δύο φορές να ξεκινήσει την ομιλία της, η Λαμ τελικά αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το κοινοβούλιο.

Το γραφείο της τελικά έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να διαβάζει την ομιλία της κεκλεισμένων των θυρών.

Σήμερα η Λαμ αναμενόταν να απαντήσει σε ερωτήματα των βουλευτών για την ομιλία αυτή. Όμως χάος επικράτησε στην αίθουσα του κοινοβουλίου όταν βουλευτές της αντιπολίτευσης άρχισαν και πάλι να φωνάζουν συνθήματα. Οι υπηρεσίες ασφαλείας χρειάστηκε να συνοδεύσουν αρκετούς εξ αυτών έξω από την αίθουσα.

Η πρώην βρετανική αποικία διέρχεται από τον Ιούνιο τη χειρότερη πολιτική της κρίση μετά την επιστροφή της στην Κίνα το 1997.

VIDEO: Pro-democracy lawmakers are dragged out of Hong Kong's legislature by security guards after heckling the city's pro-Beijing leader for a second day running pic.twitter.com/HQBWTSD3lC