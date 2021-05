Δεύτερος κυκλώνας πλήττει την Ινδία - Εγκατέλειψαν τις εστίες τους πάνω από 1,2 εκατ. άνθρωποι - BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Οι μετεωρολόγοι αναμένουν ριπές ανέμου που θα φτάνουν τα 185 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ έχουν προειδοποιήσει και για παλιρροϊκά κύματα ύψους περίπου τριών μέτρων τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες.

Περισσότεροι από 1,2 εκατομμύριο άνθρωποι που ζουν σε παράκτιες περιοχές έχουν εγκαταλείψει τις εστίες του. Καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν ήδη παράκτιες πόλεις και χωριά προμηνύοντας την άφιξη του κυκλώνα.

Από το πέρασμα ενός ανεμοστρόβιλου σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι από ηλεκτροπληξία στην περιοχή Χούγκλι, στη Δυτική Βεγγάλη.

Κλειστά αεροδρόμια

Οι αρχές της Καλκούτα, πρωτεύουσας της Δυτικής Βεγγάλης, έδωσαν εντολή να κλείσει το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σήμερα. Το αεροδρόμιο Μπουμπανεσβάρ, πρωτεύουσα του κρατιδίου Οντίσα, επίσης έκλεισε.

“Κάθε ζωή είναι πολύτιμη”, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Οντίσα Ναβίν Πατναΐκ, ζήτησε από τους πολίτες “να μην πανικοβάλλονται” και να απομακρυνθούν από τις ακτές.

Περίπου 4.800 μέλη σωστικών συνεργείων έχουν ήδη κινητοποιηθεί στα δύο κρατίδια, τα οποία έχουν πληγεί ιδιαίτερα και από το δεύτερο κύμα του κορονοϊού.

“Ο κυκλώνας αυτός προσθέτει στα δεινά εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ινδία, την ώρα που η covid-19 δεν τους επιτρέπει να πάρουν ανάσα”, δήλωσε ο Ουντάγια Ρεγκίμ αξιωματούχος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου στη νότια Ασία.

Εξάλλου ο Γιας αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα στις προσπάθειες αντιμετώπισης της covid-19.

#Landfall of #CycloneYass has commenced over #Odisha, south of #Balasore. It will take another two hours to complete it. Winds will be maximum for next two hours.

