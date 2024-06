Διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς στις Βρυξέλλες

Στη διάρκεια αυτής της πορείας, η πρόσοψη της πολυκατοικίας, στην οποία στεγάζονται τα γραφεία του ακροδεξιού φλαμανδικού κόμματος Vlaams Belang (Φλαμανδικό Συμφέρον), υπέστη ζημιές. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belga, αναρχικά συνθήματα γράφτηκαν στην είσοδο του κτιρίου, καπνογόνα εκτοξεύθηκαν στην πρόσοψη και διαδηλωτές αναποδογύρισαν κάδους σκουπιδιών.

Some 4,500 people take part in march against far-right and racism in Brussels