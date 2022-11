Διαδηλώσεις στην Κίνα με αίτημα την άρση του lockdown εν μέσω έξαρσης των κρουσμάτων κορωνοϊού: «Κάτω ο Σι Τζινπίνγκ» - ΒΙΝΤΕΟ

Στο οικονομικό κέντρο της Σανγκάης, πολλοί κάτοικοι συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου για μια αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Ουρούμτσι, η οποία εξελίχθηκε σε οργισμένη διαμαρτυρία τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. «Άρετε το lockdown στο Ουρούμτσι, άρετε το lockdown στη Σιντζιάνγκ, άρετε το lockdown σε όλη την Κίνα» φώναζε το πλήθος, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένοι μάλιστα άρχισαν να φωνάζουν «Κάτω το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα, κάτω ο Σι Τζινπίνγκ, ελευθερία στο Ουρούμτσι», σε μια σπάνια δημόσια αποδοκιμασία της κινεζικής κυβέρνησης, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη ήταν παρούσα στο σημείο και ορισμένες φορές επιχείρησε να απωθήσει το συγκεντρωμένο πλήθος.

Η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού και η κυβέρνηση έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς σε ορισμένα αστικά κέντρα, στο πλαίσιο της πολιτικής «μηδενικής ανοχής» απέναντι στην Covid-19 που ακολουθεί το Πεκίνο.

A twitter video clip shows that on 26 November 2022, the people in Shanghai China get together , shout out at their loudest voice : the CCP steps down, Xi Jinping steps down ! pic.twitter.com/oMDNQ2Fk9S