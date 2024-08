Διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων σε Μαρόκο και Τυνησία μετά τον θάνατο του Χανίγια

Ο γραμματέας του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, που βρισκόταν στο Ιράν για να παραβρεθεί στην τελετή ορκωμοσίας του νέου προέδρου του, σκοτώθηκε τα ξημερώματα χθες σε πλήγμα αποδιδόμενο στο Ισραήλ από το κίνημά του και την Τεχεράνη, που ορκίστηκε να εκδικηθεί τον θάνατό του, εντείνοντας την ανησυχία πως επίκειται ανάφλεξη στην περιοχή, εν μέσω πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην Τύνιδα συγκεντρώθηκαν περίπου 500 διαδηλωτές, ανεμίζοντας παλαιστινιακές σημαίες, λάβαρα της λιβανικής Χεζμπολά και πορτρέτα του ηγέτη της Χαμάς.

Στο κέντρο της τυνησιακής πρωτεύουσας, διαδηλωτές κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «ο λαός θέλει να τεθεί εκτός νόμου η εξομάλυνση» — ορισμένες αραβικές χώρες, ανάμεσά τους και το Μαρόκο, έχουν αναγνωρίσει το Ισραήλ κι έχουν πλέον αποκτήσει διπλωματικές σχέσεις μαζί του.

