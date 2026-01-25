Διαδήλωση έξω από πρώην στρατόπεδο όπου θα φιλοξενηθούν αιτούντες άσυλο, στη νότια Αγγλία - Real.gr

Περίπου 500 αιτούντες άσυλο πρόκειται να φιλοξενηθούν στο πρώην στρατόπεδο του Κρόουμπορο, γεγονός που προκάλεσε την οργή των κατοίκων.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Κρόουμπορο, στη νότια Αγγλία, για να διαμαρτυρηθούν για τη στέγαση αιτούντων άσυλο σε μια πρώην στρατιωτική εγκατάσταση της πόλης αυτής.

Περίπου 500 αιτούντες άσυλο πρόκειται να φιλοξενηθούν στο πρώην στρατόπεδο του Κρόουμπορο, γεγονός που προκάλεσε την οργή των κατοίκων. Οι πρώτοι 27 άνδρες έφτασαν την περασμένη Πέμπτη στον χώρο.

«Σταματήστε τα πλοιάρια, σώστε τα παιδιά μας» και «Το Κρόουμπορο λέει όχι», έγραφαν τα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές.

#Crowborough says no The community of Crowborough just like all of the communities across the country don’t want undocumented men in their communities pic.twitter.com/k714qDuPy6 — Sarah White (@advancesarah) January 25, 2026

«Δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνδρες. Αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην πόλη μας. Είμαστε όλοι γονείς, παππούδες. Φοβόμαστε για την ασφάλεια των παιδιών μας» είπε μια κάτοικος, η Έλι Άντερσον.

«Αυτή είναι η πόλη μας, θα έπρεπε να έχουμε λόγο σ’ αυτό», είπε ένας άλλος κάτοικος, ο Χάρι Στέπνεϊ.

Η κυβέρνηση των Εργατικών είχε ανακοινώσει από πέρυσι ότι δύο στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα φιλοξενήσουν αιτούντες άσυλο: αυτή του Κρόουμπορο και το Κάμερον Μπάρακς στο Ινβερνές της Σκωτίας. Υποσχέθηκε έτσι ότι θα σταματήσει να χρησιμοποιεί ξενοδοχεία για τη στέγαση των μεταναστών, μια επιλογή που είχε δεχτεί σφοδρές επικρίσεις στο παρελθόν και κρίθηκε πολύ ακριβή για τους Βρετανούς φορολογούμενους.

Πολλές διαδηλώσεις, συχνά σε τεταμένο κλίμα, έγιναν το περασμένο καλοκαίρι έξω από πολλά τέτοια ξενοδοχεία.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ δέχεται πιέσεις για το θέμα της παράτυπης μετανάστευσης. Τον Σεπτέμβριο, ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον οργάνωσε στο Λονδίνο μια διαδήλωση με πρωτοφανή συμμετοχή, αφού συγκεντρώθηκαν έως και 150.000 άνθρωποι.

Το 2025, 41.472 μετανάστες διέπλευσαν τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια για να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό σε ετήσια βάση αφότου άρχισαν να τηρούνται στοιχεία, το 2018.

Η σημερινή διαδήλωση έληξε ειρηνικά στο Κρόουμπορο. Την Παρασκευή ωστόσο δύο άνδρες ηλικίας 36 και 54 ετών και μια 62χρονη γυναίκα συνελήφθησαν στην είσοδο του στρατοπέδου επειδή εκτόξευαν απειλές και ύβρεις όταν βγήκε από την εγκατάσταση ένα όχημα. Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ