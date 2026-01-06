Διαδηλωτές δέχθηκαν πυρά στο Ιράν – Βίαιες συγκρούσεις με δυνάμεις ασφαλείας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σύμφωνα με το Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κουρδιστάν, διαδηλωτές που προσπάθησαν να εισβάλλουν σε αστυνομικό τμήμα έπεσαν νεκροί.

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στο Ιράν, όπου συνεχίζονται οι αιματηρές διαδηλώσεις για την οικονομική κρίση.

Μάλιστα, σε βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε η ΕΡΤ, ακούγονται πυροβολισμοί κατά διαδηλωτών στην πόλη Μαλεκσάχι στο δυτικό Ιράν, όπου διαβιούν Κούρδοι. Πολίτες, διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση του πληθωρισμού φαίνεται να δέχονται πυρά από τις δυνάμεις ασφαλείας και οπισθοχωρούν, ενώ ακούγονται και κραυγές.

Πρόκειται για ένα βίντεο αυτόπτη μάρτυρα, το οποίο αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύτηκε από το πρακτορείο Ρόιτερς.

Σύμφωνα με το Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κουρδιστάν, διαδηλωτές που προσπάθησαν να εισβάλλουν σε αστυνομικό τμήμα έπεσαν νεκροί ενώ στην εν λόγω πόλη τραυματίστηκαν περισσότερα από 30 άτομα, με τα πρακτορεία ειδήσεων της χώρας να αναφέρουν και έναν νεκρό από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι το Ιράν διανύει την ένατη ημέρα κινητοποιήσεων με αιματηρές και βίαιες συγκρούσεις. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τις επίσημες αρχές να αναφέρουν δώδεκα νεκρούς. Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν από τη Τεχεράνη και επεκτάθηκαν γρήγορα σε όλη τη χώρα, σε αγροτικές περιοχές, σε 23 από τις 31 επαρχίες της χώρας και σε τουλάχιστον 45 διαφορετικές πόλεις.