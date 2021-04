Διαφημιστική εκστρατεία της αμερικανικής κυβέρνησης για να ενθαρρύνει τον εμβολιασμό

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Με τίτλο «Μπορούμε να το κάνουμε» ("We can do this"), η εκστρατεία προβάλλεται στην αγγλική και την ισπανική γλώσσα στα τηλεοπτικά δίκτυα γενικού περιεχομένου.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας κατέβαλε επίσης εκατομμύρια δολάρια για την προβολή της εκστρατείας στα ΜΜΕ μεταξύ άλλων των αφροαμερικανικών, ισπανόφωνων, ασιατικών μειονοτήτων, των κοινοτήτων, δηλαδή, που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο μπροστά στον ιό.