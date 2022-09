Διαφυγή στη Γεωργία ψάχνουν οι Ρώσοι: Ουρές χιλιομέτρων στα σύνορα -Bίντεο

«Υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ιδιωτικών οχημάτων, περίπου 2.300 συνολικά, που έχουν φτάσει στη Δημοκρατία της Βόρειας Οσετίας και σχηματίζουν ουρά για να περάσουν το σημείο ελέγχου Βέρκχνι Λαρς», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών αυτής της ρωσικής δημοκρατίας που συνορεύει με τη Γεωργία.

#Russia ???? / #Ukraine ????

Long queues are reported on the georgian-russian (img 1), russian-kazakh (img 2) and finnish-russian borders#UkraineRussiaWar#RussianUkrainianWar#UkraineWarpic.twitter.com/rJSYaaZnm0