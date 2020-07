Ερντογάν: Δικαίωμά μας να κάνουμε την Αγία Σοφία τζαμί - 24 Ιουλίου η πρώτη προσευχή

«Η Αγία Σοφία θα αρχίσει να λειτουργεί ως τζαμί μετά από 86 χρόνια. Εύχομαι αυτή η απόφαση να είναι επωφελής για όλη την ανθρωπότητα. Οι πόρτες της Αγίας Σοφίας θα είναι ανοιχτές σε όλους», είπε ο Ερντογάν.

Κατά το διάγγελμά του ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε: «Καλώ όλους να σεβαστούν την απόφαση για την Αγία Σοφία που ελήφθη από τα δικαστικά και εκτελεστικά όργανα της χώρας μας. Το θέμα για το πώς και ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί η Αγία Σοφία είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα. Έτσι απ' αυτή την άποψη, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε στάση ή έκφραση πέρα από την απόφαση των δικαστικών και εκτελεστικών οργάνων της χώρας συνιστά παραβίαση της εθνικής μας ανεξαρτησίας».

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Είχε προηγηθεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Τουρκίας και η υπογραφή από τον Ερντογάν του διατάγματος με το οποίο επιτρέπεται η αλλαγή του καθεστώτος της Αγίας Σοφίας, κάτι που σημαίνει ότι μετατρέπεται σε τζαμί.

Πανηγύριζε με την υπογραφή ο Ερντογάν

«Με τις ευχές μου» γράφει ο Τούρκος Πρόεδρος και επισυνάπτει την απόφαση.

Λίγα λεπτά μετά την υπογραφή του διατάγματος από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο ιμάμης έψαλε, από το εσωτερικό της Αγιάς Σοφιάς, προκειμένου να καλέσει τους πιστούς στον ναό για λειτουργία.

Δείτε το βίντεο:

ISTANBUL - The call to prayer (ezan) resounds from the #HagiaSophia. pic.twitter.com/myS4zjkDML