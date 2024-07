Διάγγελμα Μπάιντεν: Δοκιμασία για τις ΗΠΑ οι εκλογές μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ - BINTEO

«Είμαστε όλοι μας μπροστά σε περίοδο δοκιμασίας καθώς πλησιάζουν οι εκλογές. Όσο περισσότερα διακυβεύονται, τόσο περισσότερο εξάπτονται τα πάθη», σημείωσε ο Δημοκρατικός πρόεδρος. Όμως, «όσο σθεναρές κι αν είναι, οι πεποιθήσεις μας δεν πρέπει ποτέ να μας οδηγήσουν να βυθιστούμε στη βία (...) Είναι ώρα να ηρεμήσουμε».

Κάλεσε να «πέσει η θερμοκρασία» της πολιτικής ζωής, που τόνισε ότι δεν μπορεί να μετατραπεί σε «πεδίο φονικής μάχης».

«Θέλω να σας μιλήσω απόψε για την ανάγκη να πέσει η θερμοκρασία της πολιτικής μας ζωής», ήταν η φράση με την οποία επέλεξε να αρχίσει το διάγγελμά του, την επομένη της απόπειρας κατά της ζωής του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του από νεαρό ένοπλο στην Πενσιλβάνια, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες ελεύθερων σκοπευτών της αστυνομίας αφού σκότωσε έναν παριστάμενο, τραυμάτισε τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο και υποστηρικτές του ανοίγοντας πυρ με ημιαυτόματο τουφέκι.

Join me as I address the nation from the Oval Office. https://t.co/0lbRNEt6OH