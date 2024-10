Διάγγελμα Νετανιάχου: Έχουμε υποχρεώση να απαντήσουμε στο Ιράν και θα το κάνουμε

Στη συνέχεια, κατηγόρησε το Ιράν για όλες τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αναφέροντας πως «έχουν εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους εναντίον μας σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην ιστορία».

«Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα αποδεχόταν επίθεση από το Ιράν, ούτε και το Ισραήλ», πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι η Χαμάς βρίσκεται κοντά στο τέλος της και η ηγεσία της Χεζμπολάχ έχει εξουδετερωθεί. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές Δυνάμεις θα συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι οι κάτοικοι του Βορρά να επιστρέψουν στα σπίτια τους και οι όμηροι από τη Γάζα να απελευθερωθούν.

