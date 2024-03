Διάγγελμα Πούτιν: Οι δράστες συνελήφθησαν - Οι υπεύθυνοι της επίθεσης θα τιμωρηθούν - Βίντεο

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν προς την Ουκρανία.

Ο Πούτιν επισήμανε πως τα μέτρα ασφαλείας στη Ρωσία έχουν ενισχυθεί.

Υποσχέθηκε πως οι υπεύθυνοι της επίθεσης θα τιμωρηθούν. Επιπλέον, υποσχέθηκε τιμωρία για όποιον έδωσε εντολή για την επίθεση.

Όπως σημείωσε, όλοι οι δράστες βρέθηκαν και συνελήφθησαν.

Οι εχθροί μας δεν θα μας διχάσουν, τόνισε ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους.

?? #LIVE: President Vladimir Putin's address following the terrorist attack in Crocus City Hall https://t.co/d7DmNZnhA9