Διάγγελμα Ζελένσκι: Μας λένε ότι η 16η Φεβρουαρίου θα είναι ημέρα επίθεσης -Βίντεο

Παράλληλα, δυτικές χώρες καλούν τους υπηκόους τους να εγκαταλείψουν τη χώρα και απειλούν με κυρώσεις. Το CBS μετέδωσε πως οι ΗΠΑ διαθέτουν φωτογραφίες δορυφόρου που δείχνουν ότι οι Ρώσοι στρατιώτες που έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα με την Ουκρανία κινούνται σε θέσεις μάχης.

Aναλυτικά τι ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο διάγγελμά του:

«Σπουδαίοι άνθρωποι μιας σπουδαίας χώρας! Υπήρξαν σοβαρές εξωτερικές και εσωτερικές προκλήσεις μπροστά στη χώρα μας, οι οποίες απαιτούν υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη και συγκεκριμένες ενέργειες από εμένα και τον καθένα μας.

Μας εκφοβίζει ένας μεγάλος πόλεμος και ορίζουμε για άλλη μια φορά την ημερομηνία της στρατιωτικής εισβολής. Δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά το κράτος μας είναι ισχυρότερο σήμερα από ποτέ.

Προσπαθούμε για ειρήνη και θέλουμε να λύσουμε όλα τα ζητήματα αποκλειστικά μέσω διαπραγματεύσεων. Και το Donbass, και η Κριμαία θα επιστρέψουν στην Ουκρανία. Μόνο με διπλωματικό τρόπο.

Δεν χαζεύουμε αλλού, αλλά δεν θα δώσουμε τα δικά μας. Έχουμε έναν καταπληκτικό στρατό. Τα αγόρια μας διαθέτουν μοναδική εμπειρία μάχης και σύγχρονα όπλα. Αυτό είναι ήδη φορές ισχυρότερο από το στρατό πριν από οκτώ χρόνια. Είμαστε σίγουροι για τις ένοπλες δυνάμεις μας, και ο στρατός μας επίσης πρέπει να νιώθει την υποστήριξή μας, τη συντροφικότητα και την ενότητά μας Η βάση του στρατού μας είναι η εμπιστοσύνη των δικών μας ανθρώπων και μια ισχυρή οικονομία.

Μας λένε ότι η 16η Φεβρουαρίου θα είναι ημέρα επίθεσης. Θα την κάνουμε μέρα ένωσης. Το διάταγμα έχει ήδη υπογραφεί. Σήμερα το απόγευμα θα κρεμάσουμε εθνικές σημαίες, θα βάλουμε γαλαζοκίτρινες κορδέλες και θα δείξουμε στον κόσμο την ενότητά μας.

Έχουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή φιλοδοξία. Θέλουμε ελευθερία και είμαστε έτοιμοι να την ψηφίσουμε. 14 χιλιάδες υπερασπιστές και πολίτες που πέθαναν σε αυτόν τον πόλεμο μας παρακολουθούν από τον ουρανό. Και δεν θα προδώσουμε τη μνήμη τους.

Όλοι θέλουμε να ζούμε ευτυχισμένοι, και η ευτυχία αγαπά τους δυνατούς. Ποτέ δεν μπορέσαμε να τα παρατήσουμε και δεν πρόκειται να το μάθουμε αυτό. Αγαπώ την Ουκρανία! Είμαστε ήσυχοι! Είμαστε δυνατοί! Είμαστε μαζί!».

Η Ρωσία «δεν θα εισβάλει στην Ουκρανία εκτός κι αν προκληθούμε»

Tην ίδια ώρα, ο Ρώσος πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βλαντίμιρ Τσιζόφ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική εφημερίδα Guardian, ανέφερε ότι «δεν θα εισβάλουμε στην Ουκρανία, εκτός κι αν προκληθούμε να το κάνουμε», είπε ο Ρώσος πρέσβης, που εκπροσωπεί τη Ρωσία στις Βρυξέλλες από το 2005.

«Εάν οι Ουκρανοί εξαπολύσουν μια επίθεση εναντίον της Ρωσίας, δεν θα πρέπει να εκπλαγείτε εάν αντεπιτεθούμε. Ή εάν αρχίσουν να σκοτώνουν κατάφωρα Ρώσους πολίτες οπουδήποτε, στο Ντονμπάς ή αλλού», συμπλήρωσε, αναφερόμενος σε αυτήν την περιοχή στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι φιλορώσοι αυτονομιστές μάχονται τις ουκρανικές δυνάμεις εδώ και 8 χρόνια.

Ο Τσιζόφ προειδοποίησε ότι μια ουκρανική «πρόκληση» θα μπορούσε να ωθήσει το Κρεμλίνο να αντιδράσει.

«Αυτό που εννοώ ως ''πρόκληση'' είναι ότι μπορούν να οργανώσουν ένα επεισόδιο εναντίον των αυτοανακηρυχθεισών δημοκρατιών του Ντονμπάς, να τις προκαλέσουν, κατόπιν να τις πλήξουν με όλες τις δυνάμεις τους, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο μια αντίδραση της Ρωσίας, ώστε να αποφύγουν μια ανθρωπιστική καταστροφή στα σύνορά τους», σημείωσε.

Οι ΗΠΑ μεταφέρουν την πρεσβεία τους από το Κίεβο στο Λβιβ

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον αποφάσισε να μεταφέρει την αμερικανική πρεσβεία στην Ουκρανία από το Κίεβο στο Λβιβ, στα δυτικά της χώρας, ενόψει της «δραματικής επιτάχυνσης» της ανάπτυξης ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα, ανακοίνωσε σήμερα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Η πρεσβεία θα παραμείνει σε επαφή με την ουκρανική κυβέρνηση», αλλά «προτρέπουμε σθεναρά όλους τους Αμερικανούς υπηκόους που βρίσκονται ακόμη στην Ουκρανία να εγκαταλείψουν τη χώρα αμέσως», δήλωσε ο Άντονι Μπλίνκεν σε ανακοίνωσή του.

Secretary of State Antony Blinken says the #US is in the the process of temporarily relocating its Embassy operations in #Ukraine "from our Embassy in Kyiv to Lviv due to the dramatic acceleration in the buildup of #Russia-n forces." pic.twitter.com/cUFPLmcjPk