Διακοπή των διαπραγματεύσεων: Αμετανόητος ο Πούτιν -«Η Ουκρανία δεν δείχνει σοβαρή στάση για εξεύρεση λύσης»

Αύριο θα συνεχιστούν εκ νέου οι συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την ώρα που ο Πούτιν «ακυρώνει» την αισιοδοξία των Ουκρανών.

Το Κρεμλίνο δημοσίευσε μια δήλωση σχετικά με τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέθεσε τις εκτιμήσεις του για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών εκπροσώπων σχετικά με μια συμφωνία που θα λάμβανε υπόψη προηγούμενες απαιτήσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση, που προσθέτει ότι «το Κίεβο δεν δείχνει σοβαρή δέσμευση για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων», δήλωση η οποία ουσιαστικά είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την άποψη των Ουκρανών.

Vladimir Putin had a telephone conversation with President of the European Council Charles Michel https://t.co/rQBJSZRNPy — President of Russia (@KremlinRussia_E) March 15, 2022

«Ο αδιάκριτος βομβαρδισμός των Ρωσικών δυνάμεων κατά αμάχων θα πρέπει να σταματήσει. Η Ρωσία πρέπει να ανοίξει επειγόντως ανθρωπιστικούς διαδρόμους», σημείωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Twitter.

Stressed to President @KremlinRussia_E the urgent need to stop Russia’s fratricidal war against #Ukraine The #EU is united in condemning Russia's aggression, responding with powerful sanctions and providing further support to Ukraine. — Charles Michel (@eucopresident) March 15, 2022

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός αξιωματούχος, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, αναγνωρίζει ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, αλλά επιμένει ότι υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού.

«Θα συνεχίσουμε αύριο. Μια πολύ δύσκολη και ρευστή διαδικασία διαπραγμάτευσης. Υπάρχουν θεμελιώδεις αντιφάσεις. Αλλά σίγουρα υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού. Στο διάλειμμα θα συνεχιστεί η εργασία σε υποομάδες...» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ποντολιάκ, μέσω ανάρτησής του στο Twitter.