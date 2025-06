Διάγγελμα Χαμενεΐ: «Το Ισραήλ έκανε ένα τεράστιο λάθος και θα τιμωρηθεί» - Real.gr

Διάγγελμα έκανε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Όπως μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Χαμενεΐ ανέφερε πως «το σιωνιστικό καθεστώς έκανε ένα τεράστιο λάθος» και τόνισε πως «θα τιμωρηθούν».

Κατά το διάγγελμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν τόνισε ότι ο λαός δεν θα ξεχάσει το αίμα των «μαρτύρων» και την επίθεση στο έδαφός του.

Παράλληλα, επαίνεσε την ακλόνητη, θαρραλέα και συνεπή αντίδραση του ιρανικού έθνους στην πρόσφατη περίπτωση της «ανόητης και κακόβουλης επιθετικότητας του σιωνιστή εχθρού» όπως είπε.

Προειδοποίησε επίσης ότι «οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ θα προκαλέσει αναμφίβολα ανεπανόρθωτη ζημιά», καταδικάζοντας τις «απειλητικές και γελοίες δηλώσεις» του Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ πρέπει να γνωρίζουν ότι το Ιράν δεν θα παραδοθεί, πρόσθεσε.

«Οι έξυπνοι άνθρωποι που γνωρίζουν το Ιράν, το ιρανικό έθνος και την ιστορία του δεν θα μιλήσουν ποτέ σε με απειλητική γλώσσα, επειδή το ιρανικό έθνος δεν θα παραδοθεί και οι Αμερικανοί πρέπει να γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ αναμφίβολα θα συνοδεύεται από ανεπανόρθωτη ζημιά» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei: Israel made a huge mistake and will be punished for that – Mehr News. pic.twitter.com/mNboXDM06F

Το Ισραήλ βομβαρδίζει μονάδες παραγωγής όπλων, με υπερηχητικούς πυραύλους απαντά το Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής μηχανών φυγοκέντρησης ουρανίου και εργοστάσια όπλων στο Ιράν, κατά την έκτη ημέρα της χωρίς προηγούμενο επίθεσής του εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τα πλήγματα αυτά, που πραγματοποιήθηκαν από «περισσότερα από 50 αεροπλάνα», είχαν στόχο «μια εγκατάσταση παραγωγής μηχανών φυγοκέντρησης στην Τεχεράνη» καθώς και «εγκαταστάσεις κατασκευής όπλων (…) ιδιαίτερα εγκαταστάσεις παραγωγής πρώτων υλών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση πυραύλων εδάφους-εδάφους», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

⭕️ The IDF struck a centrifuge production site and multiple weapon manufacturing facilities in the Tehran area, key elements of Iran’s nuclear weapons and missile programs.

Over 50 IAF fighter jets targeted:

– A facility for producing centrifuges used to enrich uranium beyond… pic.twitter.com/YXMiKAJWVz

— Israel Defense Forces (@IDF) June 18, 2025