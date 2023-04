Διαρροή εγγράφων στις ΗΠΑ: Αντιμέτωπος με βαριές ποινές ο 21χρονος

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο κορυφαίος ομοσπονδιακός αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας της Βοστώνης Ναντίν Πελεγκρίνι, ζήτησε ο Τεϊσέιρα να τεθεί υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης και η ακρόαση για την κράτηση ορίστηκε για την Τετάρτη. Το δικαστήριο διόρισε δημόσιο συνήγορο για να εκπροσωπήσει τον 21χρονο.

Τα απόρρητα έγγραφα που διέρρευσαν και βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης το Μάρτιο και ίσως και νωρίτερα, αλλά η είδηση της ύπαρξής τους δεν ήρθε στο φως της δημοσιότητας έως ότου το ανέφεραν οι New York Times την περασμένη εβδομάδα.

Πιστεύεται ότι πρόκειται για την πιο σοβαρή παραβίαση της ασφάλειας από την εποχή της υπόθεσης WikiLeaks όταν περισσότερα από 700.000 έγγραφα, βίντεο και διπλωματικά τηλεγραφήματα εμφανίστηκαν στον ιστότοπο το 2010. Τότε, η Τσέλσι Μάνινγκ καταδικάστηκε σε 35 χρόνια φυλάκισης. Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα μετέτρεψε αργότερα την ποινή της.

Σε ποινική δίωξη που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, ο 21χρονος κατηγορείται για παράνομη αντιγραφή και διαβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών αμυντικών αρχείων. Κάθε αδίκημα μπορεί να επισύρει κάθειρξη έως και 10 χρόνια φυλάκισης. Κατηγορείται επίσης για ένα άλλο αδίκημα αυτό της εν γνώσει του αφαίρεσης απόρρητων αρχείων σε μη εξουσιοδοτημένη τοποθεσία.

Pentagon Docs suspect Jack Teixeira - seen here being taken into custody in Dighton - made initial appearance in court - will be back in front of judge on April 19