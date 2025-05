Διάσημη influencer πέθανε σε ηλικία 19 ετών - H μάχη με τον καρκίνο - Real.gr

Η Άννα Γκρέις Φέλαν, η 19χρονη influencer που κατέγραψε τη μάχη της με τον καρκίνο στο TikTok, πέθανε, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά της.

«’Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι η πανέμορφη κόρη μας, Αννα Γκρέις Φέλαν, πήγε στο σπίτι της για να είναι μαζί με τον Κύριο και Σωτήρα της Ιησού Χριστό», αναφέρεται σε μήνυμα που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τόσοι πολλοί από εσάς παρακολουθήσατε το ταξίδι της μέσα από μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο και γίνατε μάρτυρες της ισχυρής μαρτυρίας της πίστης της», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Σας ευχαριστώ για τις αμέτρητες χιλιάδες προσευχές για θεραπεία και ειρήνη. Ας χαρούμε όλοι με τη βεβαιότητα ότι βρίσκεται τώρα στον Ουρανό και ότι έχει θεραπευτεί».

