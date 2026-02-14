Διάσκεψη Μονάχου: Η ΔΕΕΣ καταγγέλλει ότι οι άμαχοι μετατρέπονται πλέον συστηματικά σε στόχους - Real.gr

Οι άμαχοι μετατρέπονται ολοένα πιο συχνά σε στόχους κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται συγκριτικά νέες αλλά πλέον διαδεδομένες τεχνολογίες, όπως τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), στηλίτευσε χθες Παρασκευή η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ).

«Καταγράφουμε σήμερα διπλάσιες ένοπλες συρράξεις απ’ ό,τι πριν από 15 χρόνια και τετραπλάσιες απ’ ό,τι πριν από 30 χρόνια», τόνισε η Μιριάνα Σπόλιαριτς κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Όμως δεν πρόκειται μόνο για ζήτημα αριθμών: υπάρχει επίσης ζήτημα έντασης, κλίμακας, και το γεγονός ότι οι ένοπλες συγκρούσεις χειροτερεύουν εξαιτίας της ταχείας τεχνολογικής προόδου», ιδίως ως προς τους εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς, πρόσθεσε.

«Τα drones χρησιμοποιούνται εναντίον στρατιωτικών και, ολοένα περισσότερο, εναντίον αμάχων. Οι πόλεμοι έχουν μεταμορφωθεί σε πολέμους όχι εναντίον όσων φέρουν όπλα, αλλά εναντίον αμάχων, κατά τρόπο εσκεμμένο», παρατήρησε η επικεφαλής της ΔΕΕΣ.

Προειδοποίησε ακόμη εναντίον του πισωγυρίσματος όσον αφορά την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κατά τη διάρκεια πολέμων.

«Αν κατεδαφίζεις τους κανόνες του πολέμου, αν λες ‘θα κερδίσω αυτόν τον πόλεμο με κάθε τίμημα, δεν υπάρχει κανένας κανόνας’, στέλνεις μήνυμα σε όλους όσοι φέρουν όπλα πως τα πάντα επιτρέπονται. Κι είναι ζήτημα χρόνου προτού εκραγεί βόμβα στη δική σου πόλη. Οι νέες τεχνολογίες και η εξάπλωση των ενόπλων οργανώσεων το κάνουν εφικτό αυτό σήμερα», τόνισε η κ. Σπόλιαριτς.