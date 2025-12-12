Διάσωση 60 ανθρώπων στα ανοιχτά της Μάλτας - Real.gr

Περίπου 60 Αφρικανοί πρόσφυγες και μετανάστες μεταφέρθηκαν σήμερα στη Μάλτα, μετά την ανατροπή του σκάφους που τους μετέφερε κοντά στο νησί· πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ομάδες που έχουν φτάσει εκεί τα τελευταία χρόνια.

Η ομάδα διασώθηκε από σκάφη των ενόπλων δυνάμεων της Μάλτας και έφθασε στην Μπουγκίμπα, 10 μίλια βόρεια της Βαλέτας. Κόσμος, ασθενοφόρα και μεγάλη αστυνομική δύναμη ήταν στο σημείο. Οι άνθρωποι ήταν τυλιγμένοι με κουβέρτες και ορισμένοι απομακρύνθηκαν με φορεία. Διασώστες είπαν ότι η κατάσταση ενός είναι σοβαρή.

Οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών με μικρά σκάφη στη Μάλτα είναι σχετικά σπάνιες, με μόλις λίγο πάνω από 200 να έχουν φθάσει εκεί το 2024 — σε σύγκριση με περισσότερους από 2.000 το 2020. Οι περισσότεροι αναχωρούν από τη Λιβύη με προορισμό την Ιταλία.