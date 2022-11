Διαστημικό «σκουπίδι» κινεζικού πυραύλου πέφτει στη Γη - Η Ισπανία έκλεισε τον εναέριο χώρο της

«Λόγω του κινδύνου που σχετίζεται με τη διέλευση του διαστημικού αντικειμένου CZ-5B πάνω από τον ισπανικό εναέριο χώρο, οι πτήσεις έχουν διακοπεί από τις 09:38 έως τις 10:18 στην Καταλονία και σε άλλες περιφέρειες. Έχουν ήδη ενημερωθεί αεροδρόμια και φορείς» αναφέρεται στην ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών.

Part of Spain's airspace is currently closed as the treat from #CZ5B approaches. We're now in the middle of the anticipated reentry window. #CZ5Bpic.twitter.com/STG2d4vt5L