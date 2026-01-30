Διαβεβαιώνει ο Τραμπ: Ο Πούτιν δεν θα πλήξει το Κίεβο για μια εβδομάδα - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι ζήτησε «προσωπικά» από τον Ρώσο ομόλογό του να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις «για μια εβδομάδα» και διαβεβαίωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δέχθηκε να το κάνει», καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει «εξαιρετικά» κρύο καιρό.

Ο Λευκός Οίκος δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες όσον αφορά το ακριβές περίγραμμα αυτής της αιφνίδιας κατάπαυσης του πυρός, η οποία έρχεται τη στιγμή που Ρώσοι και Ουκρανοί αναμένεται να συναντηθούν ξανά την Κυριακή για άμεσες διαπραγματεύσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ζήτησα προσωπικά από τον πρόεδρο Πούτιν να μην ανοίξουν πυρ στο Κίεβο και τις άλλες πόλεις για μια εβδομάδα. Και αυτός δέχθηκε να το κάνει, και οφείλω να σας πω ότι ήταν πολύ ωραίο αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε υπουργικό συμβούλιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι έκανε το αίτημα αυτό λόγω του «εξαιρετικά» κρύου καιρού στην Ουκρανία, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

Σύμφωνα με το ουκρανικό Κέντρο Υδρομετεωρολογίας, «προβλέπεται πολύ ψυχρός καιρός» από την Κυριακή ως την Τρίτη στην Ουκρανία: «Οι θερμοκρασίες τη νύχτα αναμένεται να πέσουν ως τους -20 με -27 βαθμούς Κελσίου, και σε ορισμένα μέρη (…), οι θερμοκρασίες τη νύχτα αναμένεται να πέσουν ως τους -30 βαθμούς Κελσίου».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ουάσινγκτον για τις «προσπάθειές της που αποσκοπούν να δώσουν τέλος στις επιθέσεις κατά του ενεργειακού τομέα».

«Προμηνύεται ανθρωπιστική καταστροφή»

Χθες το βράδυ ωστόσο μετά την αιφνίδια ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Ζαπορίζια, στην κεντροανατολική Ουκρανία, ανέφερε ρωσική επίθεση κατά της περιφερειακής πρωτεύουσας, η οποία προκάλεσε ζημιές σε κτίριο.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ζελένσκι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε το έργο της Ουάσινγκτον «υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός», αλλά υπογράμμισε επίσης ότι «η συστηματική και βάναυση καταστροφή ουκρανικών μη στρατιωτικών ενεργειακών υποδομών» από τη Μόσχα «συνεχίζεται», σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Σήμερα συνέρχεται εξάλλου το συμβούλιο κυβερνητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας κατόπιν αιτήματος χωρών μελών που ανησυχούν για την κατάσταση όσον αφορά τους πυρηνικούς σταθμούς στην Ουκρανία, στον απόηχο ρωσικών επιθέσεων.

Το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο έχει πληγεί σοβαρά τους τελευταίους μήνες από σειρά μαζικών ρωσικών πληγμάτων που έχουν προκαλέσει ζημιές σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και μετασχηματιστές όπως και στον τομέα φυσικού αερίου της χώρας.

Τα πλήγματα αυτά έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης ενώ ήδη επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ιδίως στην πρωτεύουσα Κίεβο (-6 βαθμοί Κελσίου τη νύχτα) και στις πόλεις Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, Οδησσό, στο νότιο, και Ντνίπρο στο κεντρικό.

Οι ουκρανικές αρχές δηλώνουν ότι διεξάγουν επείγουσες εργασίες για να αποκαταστήσουν το δίκτυο και ότι άνοιξαν ειδικούς χώρους όπου οι κάτοικοι μπορούν να ζεσταθούν και να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Χθες, ο δήμος του Κιέβου ανακοίνωσε ότι 613 κτίρια στην πρωτεύουσα εξακολουθούσαν να μην έχουν θέρμανση.

«Ο χειμώνας είναι πολύ δριμύς και οι Ουκρανοί υποφέρουν πάρα πολύ. Μια ανθρωπιστική καταστροφή προμηνύεται εκεί», δήλωσε χθες η Κάγια Κάλας, η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, η οποία ανακοίνωσε τη χορήγηση επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας 145 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του παγερού χειμώνα στην Ουκρανία.

«Πρόοδος»

Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε εξάλλου ότι έχει σημειωθεί «πολλή πρόοδος» μέχρι στιγμής στις διπλωματικές συνομιλίες ανάμεσα στη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, καθώς ο πόλεμος που ξεκίνησε με την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία εισέρχεται σύντομα στον πέμπτο χρόνο του.

Οι πρώτες άμεσες τριμερείς διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου έγιναν την περασμένη Παρασκευή και το Σάββατο στο Αμπού Ντάμπι. Νέα συνάντηση αναμένεται να γίνει την Κυριακή, στην οποία ενδέχεται να συμμετάσχουν εκ νέου οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Στο μεταξύ ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε χθες στη Μόσχα τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπεν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, εκφράζοντάς του την ευγνωμοσύνη του για «τη διεξαγωγή των τριμερών συνομιλιών» την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τη ρωσική τηλεόραση.

Ο Μοχάμεντ μπεν Ζάγεντ εξέφρασε εκ νέου από την πλευρά του την υποστήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε «απαραίτητες διπλωματικές λύσεις», αναφέροντας κυρίως τη μεσολάβηση της χώρας του σε ανταλλαγές αιχμαλώτων ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Οι ανταλλαγές αυτές, όπως και οι ανταλλαγές πεσόντων στρατιωτών, αποτελούν μέχρι στιγμής τα μόνα συγκεκριμένα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο στον πόλεμο που ξεκίνησε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Χθες, η Ρωσία παρέδωσε στην Ουκρανία 1.000 σορούς, «που παρουσιάστηκαν από τη ρωσική πλευρά ως αυτές Ουκρανών στρατιωτικών», ανακοίνωσε η ουκρανική αρχή που είναι αρμόδια για τους αιχμαλώτους πολέμου. Ο προηγούμενος επαναπατρισμός αυτού του είδους είχε γίνει στα τέλη Οκτωβρίου.

Πέρυσι τον Φεβρουάριο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η χώρα του είχε χάσει σχεδόν 46.000 στρατιώτες από το 2022. Ο αριθμός αυτός είχε κριθεί τότε υποτιμημένος από αναλυτές.