Διχασμός στις ΗΠΑ από τη δολοφονία του Κερκ - Φωνές «για εκδίκηση» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Συνθήματα υπέρ των τρανς και της αντιφασιστικής ιδεολογίας στις σφαίρες του δολοφόνου του Κερκ.

Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, συντηρητικός ίνφλουενσερ με μεγάλη επιρροή, κήρυκας του τραμπισμού στη νεολαία, σκοτώθηκε από σφαίρα εν μέσω δημόσιας εκδήλωσης στον χώρο πανεπιστημίου στη Γιούτα χθες Τετάρτη (10/9). Μια δολοφονία που έρχεται να διχάσει ακόμα περισσότερο την αμερικανική κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, υπάρχει φόβος πως η δολοφονία Κερκ θα προκαλέσει περισσότερη βία, αντίποινα και έναν όλο και μεγαλύτερο κύκλο πολιτικού αίματος. Σημειώνει μάλιστα ότι οι πολιτικοί πρέπει τώρα να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να εμποδίσουν το πένθος και τον θυμό να πυροδοτήσουν μια τέτοια αντίδραση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως ο λόγος «της ριζοσπαστικής αριστεράς» συνέβαλε στη δολοφονία από ένοπλο πιστού του πολιτικού συμμάχου, του συντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, τον οποίο χαρακτήρισε «μάρτυρα για την αλήθεια και την ελευθερία».

Otro ángulo del disparo a Charlie Kirk. La izquierda siempre es asesina. pic.twitter.com/WFsXEEBBZG — IRON (@GordoSuperavit) September 10, 2025

«Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά εξισώνει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας κι αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Truth Social.

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν», διεμήνυσε.

Ορισμένοι από την Αριστερά δημοσίευσαν πανηγυρικά σχόλια σε δημοσιεύσεις που θρηνούσαν για τον Κερκ ή ειρωνεύτηκαν τις «προσευχές» που οι Ρεπουμπλικάνοι αφιερώνουν συνήθους στους νεκρούς μετά από μαζικούς πυροβολισμούς. Από την άλλη, συντηρητικοί χρήστες κατηγόρησαν ανοιχτά τους Δημοκρατικούς – παρότι εξέφρασαν συλλυπητήρια για τον θάνατο του Κερκ – και ζήτησαν εκδίκηση.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το όπλο βρέθηκε τυλιγμένο με μια πετσέτα και είχε ένα χρησιμοποιημένο φυσίγγι ακόμη στη θαλάμη και τρία αχρησιμοποίητα φυσίγγια στον γεμιστήρα. Στα πυρομαχικά εντοπίστηκαν χαραγμένα συνθήματα υπέρ των τρανσέξουαλ και της αντιφασιστικής ιδεολογίας, όπως αναφέρεται σε εσωτερικό δελτίο των αρχών επιβολής του νόμου και υποστηρίζει πρόσωπο εξοικειωμένο με την έρευνα. Ο Κέρκ με την ρητορική του είχε έρθει πολλές σε σύγκρουση με αυτές τις κοινότητες.

President Trump announces he will be posthumously awarding Charlie Kirk the Presidential Medal of Freedom. “Charlie was a giant of his generation, a champion of liberty, and an inspiration to millions and millions of people,” President Trump said. “Our prayers are with his… pic.twitter.com/JXrjnjAw6C — CBS News (@CBSNews) September 11, 2025

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι αρχές εξετάζουν τα ευρήματα και τις ενδείξεις που ενδέχεται να φωτίσουν τα κίνητρα του δράστη.

Ο Τραμπ θα απονείμει μετά θάνατον στον Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας

Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απονείμει «σύντομα» μετά θάνατον στον Τσάρλι Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για την 24η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.