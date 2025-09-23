Διεθνείς οργανισμοί υγείας διαψέυδουν τους ισχυρισμούς Τραμπ για παρακεταμόλη και αυτισμό - Real.gr

Οι οργανισμοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Βρετανίας επιβεβαίωσαν την ασφάλεια της χρήσης παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη, αποκρούοντας τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι συνδέεται με τον αυτισμό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και ζήτησε προσοχή στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε για τα εμβόλια, ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση».

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στην χρήση της παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό. Ο Οργανισμός τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με την χρήση της παρακεταμόλης.

Ο EMA επαναλαμβάνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης στην χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή συχνότητα. Χθες, η βρετανική ρυθμιστική αρχή φαρμάκων ανακοίνωσε ότι η χρήση της παρακεταμόλης είναι ασφαλής.

Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση, δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. «Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση, δήλωσε ο Ταρίκ Γιασέρεβιτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.

Ο εκπρόσωπος αναφέρθηκε αορίστως σε μελέτες σχετικά με ενδεχόμενη σύνδεση, αλλά τόνισε ότι αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από μετέπειτα έρευνες. «Αυτή η έλλειψη αναπαραγωγιμότητας απαιτεί πραγματικά προσοχή στην εξαγωγή αυθαίρετων συμπερασμάτων», προειδοποίησε.

ΕΟΦ: Αμετάβλητες παραμένουν οι συστάσεις για τη χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη

Θέση στο θέμα που έχει προκύψει μετά από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνδεση της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού, παίρνει και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Σε σημερινή του ανακοίνωση, ο ΕΟΦ αναφέρει ότι οι οδηγίες για τη χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παραμένουν αμετάβλητες στην Ελλάδα, όπως σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ο ΕΟΦ αναδημοσιεύει την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), στην οποία αναφέρεται ότι η παρακεταμόλη (επίσης γνωστή ως ακεταμινοφαίνη), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του πόνου ή του πυρετού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εάν είναι κλινικά απαραίτητο. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που θα απαιτούσαν αλλαγές στις τρέχουσες συστάσεις της ΕΕ. Όπως με κάθε φάρμακο για οξεία θεραπεία, η παρακεταμόλη πρέπει να χρησιμοποιείται στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και όσο το δυνατόν σπανιότερα.

«Όπως αναφέρεται στο Φύλλο Οδηγιών των φαρμάκων παρακεταμόλης στην ΕΕ, μεγάλος όγκος δεδομένων από γυναίκες που χρησιμοποίησαν παρακεταμόλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν υποδεικνύει κίνδυνο δυσπλασιών για το αναπτυσσόμενο έμβρυο ή το νεογνό.

Το 2019 ο EMA επανεξέτασε διαθέσιμες μελέτες σχετικά με τη νευροανάπτυξη παιδιών που εκτέθηκαν σε παρακεταμόλη κατά την κύηση εντός της μήτρας και διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα δεν οδηγούν σε καταληκτικά συμπεράσματα και ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί σύνδεση με νευροαναπτυξιακές διαταραχές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι «η παρακεταμόλη παραμένει σημαντική επιλογή για τη θεραπεία του πόνου ή του πυρετού σε έγκυες γυναίκες», αναφέρει ο Steffen Thirstrup, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του EMA. «Οι συστάσεις μας βασίζονται σε αυστηρή αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και δεν έχουμε βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η λήψη παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκαλεί αυτισμό στα παιδιά».

Οι έγκυες θα πρέπει να μιλήσουν με το γιατρό τους εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Όπως για όλα τα φάρμακα, ο EMA, ο ΕΟΦ και οι λοιπές αρμόδιες εθνικές αρχές, θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την ασφάλεια της παρακεταμόλης, να αξιολογούν τυχόν νέα δεδομένα αμέσως μόλις προκύψουν και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα (23/9) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε άναυδους ξανά τους επιστήμονες συνδέοντας τον αυτισμό με τη λήψη ακεταμινοφαίνης (παρακεταμόλη) κατά την εγκυμοσύνη, χωρίς την παραμικρή επιστημονική τεκμηρίωση.

Με την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων να διακυβεύεται, προέτρεψε τις εγκύους να μην παίρνουν παρακεταμόλη. «Σύμφωνα με μια φήμη – και δεν ξέρω αν ισχύει – δεν έχουν παρακεταμόλη στην Κούβα επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν παρακεταμόλη. Λοιπόν, δεν έχουν σχεδόν καθόου αυτισμό», είπε ο Τραμπ. Έφερε επίσης ως παράδειγμα την αδελφότητα των Άμις που απορρίπτει τις καινοτομίες και τα τεχνολογικά επιτεύγματα. «Πάρτε για παράδειγμα τους Άμις. Δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», συνέχισε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δυσκολεύτηκε να προφέρει τη λέξη «ακεταμινοφαίνη» (παρακεταμόλη), δραστική ουσία του σκευάσματος Tylenol που συμβούλευσε τις εγκύους να αποφεύγουν. «Μην το πάρετε», επέμεινε αρκετές φορές, προτρέποντας τις γυναίκες να σφίξουν τα δόντια και να κάνουν υπομονή, χωρίς να αναφερθεί σε εναλλακτικές για την ανακούφιση του πόνου ή του πυρετού κατά την εγκυμοσύνη.

Στρεφόμενος προς τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστό αντιεμβολιαστή, συμπλήρωσε: «Ο Μπόμπι θέλει να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει. Εγώ δεν είμαι τόσο προσεκτικός».

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο 79χρονος Ντόναλντ Τραμπ έχει παραδεχθεί πως οι προσωπικές θεωρίες του δεν είναι τίποτα παραπάνω από… θεωρίες. Εξηγώντας πως λέει αυτό που αισθάνεται, επανέλαβε για άλλη μια φορά την ανησυχία του σχετικά με το εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς (MMR) και τάχθηκε υπέρ της αλλαγής του προγράμματος εμβολιασμού των παιδιών.

«Γιατρός δεν είμαι, αλλά καταθέτω τη γνώμη μου», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.