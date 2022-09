Διεθνείς αντιδράσεις για τα σχέδια Πούτιν και την προσάρτηση κατεχόμενων περιοχών

Οι ελεγχόμενες από τη Ρωσία αρχές στο Λουγκάνσκ, το Ντονιέτσκ, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια έχουν ζητήσει την άδεια του Κρεμλίνου το συντομότερο δυνατό για τη διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων προσάρτησης στη Ρωσία, που έχουν προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Νωρίτερα, οι φιλορωσικές αρχές σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα διεξαγάγουν δημοψηφίσματα για την ένωση με τη Ρωσία από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Κιέβου, σε μια σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Αυτά τα δημοψηφίσματα θα διεξαχθούν στις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, την ανεξαρτησία των οποίων αναγνώρισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν λίγο πριν εξαπολυθεί η ρωσική εισβολή κατά της Ουκρανίας τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς και στις υπό ρωσική κατοχή ζώνες της περιοχής της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία.

Η ενσωμάτωση αυτών των περιοχών στη Ρωσία, έπειτα από δημοψηφίσματα για τα αποτελέσματα των οποίων δεν υπάρχει μεγάλη αμφιβολία, θα αντιπροσώπευε μια μεγάλη κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ρωσία έχει ήδη προσαρτήσει την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας το 2014, μια προσάρτηση που επικυρώθηκε με δημοψήφισμα του οποίου είχε προηγηθεί στρατιωτική επέμβαση. Το δημοψήφισμα έχει καταγγελθεί ως παράνομο από το Κίεβο και τη Δύση. Τα εδάφη του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, που μαζί αποτελούν την επαρχία του Ντονμπάς, ελέγχονται εν μέρει από φιλορώσους αυτονομιστές που εξεγέρθηκαν το 2014 εναντίον του Κιέβου με την υποστήριξη της Μόσχας.

Ο επικεφαλής του αυτοαποκαλούμενου «Κοινοβουλίου» της περιφέρειας Λουγκάνσκ, Ντένις Μιρασισνιτσένκο ανακοίνωσε πρώτος νωρίτερα σήμερα τις ημερομηνίες διεξαγωγής των δημοψηφισμάτων. «Το Συμβούλιο του Έθνους αποφασίζει να ορίσει τις ημερομηνίες ψηφοφορίας για το δημοψήφισμα από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2022», είπε, σύμφωνα με την επίσημη ειδησεογραφική πύλη του Λουχάνσκ. Λίγο μετά, ο επικεφαλής της γειτονικής περιφέρειας του Ντονέτσκ, Ντένις Πουσίλιν, ανακοίνωσε αντίστοιχο δημοψήφισμα τις ίδιες ημερομηνίες. «Το Ντονμπάς επιστρέφει σπίτι!» είπε κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας.

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τα δημοψηφίσματα στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν το σχέδιο για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη και δεν θα αναγνωρίσουν ποτέ τις ρωσικές διεκδικήσεις στην Ουκρανία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

Ο Σάλιβαν σημείωσε ότι η Μόσχα ίσως θέλει να στρατολογήσει ανθρώπους από αυτές τις περιοχές επειδή έχει υποστεί μεγάλες απώλειες στα πολεμικά μέτωπα. Χαρακτήρισε τα δημοψηφίσματα προσβολή στις αρχές της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας και πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, στην ομιλία του αύριο στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, θα ασκήσει δριμεία κριτική στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Αν πραγματικά συμβεί αυτό (σ.σ. τα δημοψηφίσματα), οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αναγνωρίσουν ποτέ τις αξιώσεις της Ρωσίας σε οποιαδήποτε υποτιθέμενα προσαρτημένα μέρη της Ουκρανίας. Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ αυτά τα εδάφη ως οτιδήποτε άλλο πέραν από μέρος της Ουκρανίας. Απορρίπτουμε απερίφραστα τις ενέργειες της Ρωσίας» τόνισε.

Ο Σάλιβαν επικαλέστηκε αναφορές από την περιοχή ως απόδειξη ότι η Ρωσία ίσως θέλει να επιστρατεύσει ανθρώπους από τα κατεχόμενα εδάφη. Υποστήριξε μάλιστα ότι η Ρωσία «ψάχνει για (στρατιωτικό) προσωπικό» για να το ρίξει στη μάχη εναντίον της Ουκρανίας.

Μακρόν: Καμία διεθνή αναγνώριση σε δημοψηφίσματα στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι τα δημοψηφίσματα που σχεδιάζονται σε κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας για την ένταξή τους στη Ρωσική Ομοσπονδία δεν θα αναγνωριστούν από τη διεθνή κοινότητα. Μιλώντας στη Νέα Υόρκη, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι οι προτάσεις για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στην ανατολική Ουκρανία αποτελούν μια επιπλέον πρόκληση μετά την στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα. "Αν η ιδέα του δημοψηφίσματος για το Ντονμπάς δεν ήταν τόσο τραγική, θα ήταν αστεία", δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ καταδίκασε τα «υποτιθέμενα δημοψηφίσματα»

Σχολιάζοντας τα σχέδια Πούτιν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, κατήγγειλε σήμερα τα «υποτιθέμενα δημοψηφίσματα» που σκοπεύουν να διοργανώσουν οι διορισμένες από τη Μόσχα αρχές στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.

Αυτές οι απομιμήσεις δημοψηφισμάτων δεν έχουν καμία νομιμότητα και δεν αλλάζουν τη φύση του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, έγραψε στο Twitter ο Στόλτενμπεργκ.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταδικάσει αυτήν την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και να εντείνει τη στήριξή της στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Sham referendums have no legitimacy & do not change the nature of #Russia’s war of aggression against #Ukraine. This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law & step up support for Ukraine. pic.twitter.com/NdcN3tO6Sy