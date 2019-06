Διεθνή πρακτορεία για νίκη Ιμάμογλου: Βαρύ πλήγμα στον Ερντογάν

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP, dpa

Το αποτέλεσμα της προηγούμενης διαδικασίας ακυρώθηκε μετά το αίτημα που υπέβαλε το AKP στην εκλογική επιτροπή με την επίκληση «μαζικών» παρατυπιών. Η απόφαση να επαναληφθούν οι δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη επικρίθηκε από συμμάχους της Τουρκίας στη Δύση και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους αντιπάλους της κυβέρνησης εντός της χώρας, που διείδαν στην εξέλιξη μια «απειλή για την δημοκρατία».

Χθες βράδυ δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του Ιμάμογλου βγήκαν να γιορτάσουν στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, μετά την επικράτηση του έναντι του επιλεγμένου από τον ίδιο τον Ερντογάν υποψήφιου, του πρώην πρωθυπουργού Μπιναλί Γιλντιρίμ, με διαφορά 800.000 ψήφων.

«Σε αυτή την πόλη σήμερα αποκαταστήσατε τη δημοκρατία. Σ' ευχαριστώ Κωνσταντινούπολη», είπε σε υποστηρικτές του ο Ιμάμογλου, ο οποίος υιοθέτησε ενωτική ρητορική στην εκστρατεία του. «Ήρθαμε για να ανοίξουμε την αγκαλιά μας σε όλους. Θα οικοδομήσουμε τη δημοκρατία σε αυτή την πόλη, θα οικοδομήσουμε τη δικαιοσύνη. Σε αυτή την όμορφη πόλη, σας το υπόσχομαι, θα οικοδομήσουμε το μέλλον».

Το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο (YSK) δεν είχε ανακοινώσει το επίσημο αποτέλεσμα ως το πρωί, πάντως ο Ερντογάν και ο Γιλντιρίμ συνεχάρησαν τον Ιμάμογλου, με τον αντίπαλό του να του εύχεται καλή τύχη στην άσκηση του αξιώματος δύο ώρες αφού έκλεισαν οι κάλπες.

