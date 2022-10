Διεθνής Αμνηστία-Ιράν: Τουλάχιστον 82 νεκροί από την καταστολή των διαδηλώσεων στην πόλη Ζαχεντάν

Σύμφωνα με τη διεθνή οργάνωση, «άλλοι 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστά επεισόδια στη Ζαχεντάν, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης καταστολής των διαδηλώσεων».

Εξάλλου, «τα στοιχεία που συλλέξαμε από ακτιβιστές, από τις οικογένειες των θυμάτων, τους αυτόπτες μάρτυρες, τις φωτογραφίες και τα βίντεο των διαδηλώσεων, υποδηλώνουν ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών στη Ζαχεντάν είναι πιθανότατα υψηλότεροq», συνεχίζει η Διεθνής Αμνηστία. Τουλάχιστον τρία παιδιά έχουν σκοτωθεί μετά την 30ή Σεπτεμβρίου, πρόσθεσε.

Iran's security forces have killed at least 82 Baluchi protesters and bystanders in Zahedan, Sistan & Baluchistan province. Those killed include 3 children. "Bloody Friday", 30 September, marked the deadliest day on record since protests began 3 weeks ago https://t.co/QWoYhpwgk0 pic.twitter.com/w3bhdpT5M3

«Τα περισσότερα θύματα πυροβολήθηκαν στο κεφάλι, την καρδιά, τον λαιμό και τον κορμό, γεγονός που αποκαλύπτει μια σαφή πρόθεση» των δυνάμεων ασφαλείας «να σκοτώσουν ή να τραυματίσουν σοβαρά».

Σύμφωνα με την ιρανική μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights, οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν με αφορμή την καταγγελία ότι ένας αστυνομικός διευθυντής της πόλης Σαμπαχάρ βίασε μια 15χρονη που προέρχεται από τη σουνιτική μειονότητα των Βαλούχων. Την καταγγελία αυτή έκανε δημοσίως τον Σεπτέμβριο ο υπεύθυνος για την προσευχή της Παρασκευής στην πόλη Ρασκ στα νότια της Ζαχεντάν. Αμέσως ξέσπασαν διαμαρτυρίες που επεκτάθηκαν και στη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής.

Teachers in Saqqez, northwest Iran, donating blood for the injured in a massacre by state security forces in Zahedan, during which at least 82 were killed, according to Amnesty International: https://t.co/9RktWLGJHp. #MahsaAmini? #IranProtests#????_?????#????????_??????pic.twitter.com/LOHQuywPtK