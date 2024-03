Διεθνής καταδίκη για το μακελειό σε σημείο διανομής βοήθειας στη Γάζα - Μπορέλ: «Εντελώς απαράδεκτοι» οι θάνατοι αμάχων

«Μου προκαλούν φρίκη οι ειδήσεις για το ακόμη ένα μακελειό με θύματα άμαχους στη Γάζα που χρειάζονταν απελπιστικά ανθρωπιστική βοήθεια», ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ μέσω X (του πρώην Twitter).

«Οι θάνατοι αυτοί είναι εντελώς απαράδεκτοι», συνέχισε.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, τουλάχιστον 112 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 760 τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη στη Νάμπλους, όταν πλήθος κινήθηκε προς φορτηγά με τρόφιμα και ισραηλινοί στρατιωτικοί άνοιξαν πυρ εναντίο του. Το Ισραήλ μίλησε για «περιορισμένα» πυρά εναντίον του πλήθους από στρατιώτες του που «απειλούνταν» και διαβεβαίωσε ότι στην πλειονότητά τους οι νεκροί ποδοπατήθηκαν εξαιτίας του πανικού ή «παρασύρθηκαν» από φορτηγά.

«Το να στερείται κόσμος βοήθεια σε τρόφιμα αποτελεί σοβαρή παραβίαση του ΔΑΔ (σ.σ. διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου)», πρόσθεσε ο κ. Μπορέλ, συμπληρώνοντας: «Πρέπει να παραχωρηθεί απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα».

???????? Aid was dropped into Gaza and witnesses say Israel opened fire at them while they were going to get it.

"At least 104 Palestinians killed and 760 wounded" according to Al Jazeera.

Massacre.

Crimes against humanity don't get clearer than this. pic.twitter.com/pxSeZqw0wD