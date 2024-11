Διευθυντής Βρετανικού Μουσείου για Γλυπτά του Παρθενώνα: «Συζητώ για συνεργασία, όχι για ιδιοκτησία»

Ερωτηθείς όμως, εάν υπάρχει κάποιο σχέδιο, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, είπε: «Τα σχέδια μπορούν να πάρουν σάρκα και οστά. Οι αρχές είναι το πρώτο που πρέπει να εξασφαλίσεις για τον εαυτό σου, στο πλαίσιο μιας συζήτησης που πρέπει να γίνει με τον συνεργάτη σου. Θα ήθελα να μιλήσουμε περισσότερο για μια εταιρική σχέση παρά να συζητήσουμε για την ιδιοκτησία. Βρίσκω τον ανταγωνισμό αρκετά περιοριστικό. Αντ’ αυτού μου αρέσει να συνεργάζομαι, είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Αν μιλάμε σοβαρά για την υπόθεση του παγκόσμιου πολιτισμού, οφείλουμε να συνεργαζόμαστε. Δεν έχω έτοιμη λύση, ούτε θα έπρεπε, προέχει η συζήτηση που πρέπει να γίνει».

Τέλος, σχολιάζοντας την κριτική που ασκείται προς τα μουσεία σχετικά με την βίαιη απόκτηση αντικειμένων, ο επικεφαλής του μουσείου υπογράμμισε: «Υπάρχει ένα πρόβλημα αντίληψης της πραγματικότητας των μουσείων. Με καλή πίστη και υπομονή, οι συζητήσεις μπορούν να ξεκινήσουν. Εστιάζω πολύ στις συμπράξεις και τις συνεργασίες. Περισσότερο από ποτέ, σε όλο τον κόσμο υπάρχει ανάγκη να εστιάσουμε στη συνύπαρξη και την πολιτιστική ανταλλαγή. Νομίζω ότι τα μουσεία έχουν πράγματι έναν ρόλο να διαδραματίσουν».

