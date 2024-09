Διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο εκτόξευσε η Κίνα - Πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες

Μολονότι δεν γίνεται καμιά σύνδεση με την επικαιρότητα, η εκτόξευση αυτή πραγματοποιείται σ' ένα πλαίσιο σινοαμερικανικής αντιπαλότητας στον Ειρηνικό, εντάσεων ανάμεσα στη Μανίλα και το Πεκίνο στη Νότια Σινική Θάλασσα και εχθρότητας ανάμεσα στις κινεζικές αρχές και στις αρχές της Ταϊβάν - νησί που διεκδικεί η Κίνα.

Καμιά λεπτομέρεια δεν γνωστοποιήθηκε για το πού έπεσε ο πύραυλος. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε ούτε αν ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από υποβρύχιο ή από την ξηρά.

There was a launch from Hainan at 00:44UTC today (September 25). Not a space launch, but an intercontinental ballistic missile test launched to southern Pacific pic.twitter.com/BBbymSmNBn