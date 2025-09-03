Διηπειρωτικοί πύραυλοι, μαχητικά νέας γενιάς, όπλα λέιζερ: Το οπλοστάσιο της Κίνας που παρουσιάστηκε στην παρέλαση στο Πεκίνο - Real.gr

Η Κίνα παρουσίασε με μεγαλοπρέπεια την εικόνα της ως ανερχόμενη στρατιωτική υπερδύναμη, μέσα από μια εντυπωσιακή παρέλαση στο Πεκίνο για τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Χιλιάδες στρατιώτες, άρματα μάχης και τεθωρακισμένα παρέλασαν στην πλατεία Τιενανμέν, ενώ μαχητικά αεροσκάφη διέσχισαν τον ουρανό της κινεζικής πρωτεύουσας, εκπέμποντας σαφές μήνυμα ισχύος προς τη Δύση.

Παρότι η ημέρα είχε επετειακό χαρακτήρα, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προτίμησε να δώσει έμφαση στο μέλλον. Όπως σημείωσε ο στρατιωτικός αναλυτής Μάικλ Κλαρκ στο Sky News, «ήθελαν να δείξουν στον κόσμο ότι παντρεύουν το παλιό με το καινούργιο. Προέβαλαν την παραδοσιακή ισχύ τους, αλλά και νέα οπλικά συστήματα που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά δημόσια».

Αυτά που ξεχώρισαν οι στρατιωτικοί αναλυτές, από όσα παρουσίασε ο Σι στην παρέλαση ήταν τα εξής:

1) Οι υπερηχητικοί πύραυλοι κατά αμερικανικών αεροπλανοφόρων

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι κατά πλοίων σειράς YJ είναι σχεδιασμένοι για να στοχεύουν μεγάλες ναυτικές μονάδες και αντιπροσωπεύουν τις εξελίξεις της Κίνας στις δυνατότητες ακριβούς κρούσης για ναυτικό πόλεμο.

Σύμφωνα με το Wired προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στο Ναυτικό των ΗΠΑ, το οποίο περιπολεί τον δυτικό Ειρηνικό από το αρχηγείο του 7ου Στόλου στην Ιαπωνία

Η ταχύτητα και η ικανότητα στις μανούβρες, οι χαμηλές πτήσεις, οι απρόβλεπτες τροχιές και η ταχύτητα από 6 έως 10 Mach, βοηθούν τους πυραύλους αυτούς να μην γίνονται αντιληπτοί από τα υπάρχοντα ναυτικά αμυντικά συστήματα.

2) Ο Διηπειρωτικός Βαλλιστικός Πύραυλος JL-3 που φτάνει στις ΗΠΑ

Ο JL-3 Διηπειρωτικός Βαλλιστικός Πύραυλος (Intercontinental Ballistic Missile (-CBM) που εκτοξεύεται από υποβρύχιο, περιγράφηκε από την Guardian, ως μια νέα και «πολύ εντυπωσιακή» προσθήκη στο στρατηγικό οπλοστάσιο της Κίνας.

Μπορεί να εκτοξεύσει ταυτόχρονα και τους 12 πυραύλους που έχει, οι οποίοι μπορούν να έχουν έως 120 στρατηγικούς στόχους.

Επιτρέπει εκτοξεύσεις προς τις ΗΠΑ (το όποιο αμυντικό σύστημα δεν μπορεί να αναχαιτίσει την επίθεση που γίνεται στην υπέρτατη ταχύτητα των 15 Mach, με την τροχιά των πυραύλων να περιλαμβάνει και μανούβρες) και ενισχύει τις πυρηνικές αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας, με την ικανότητά του να εκτοξεύεται μέσα στη θάλασσα, σηματοδοτώντας μια σημαντική πρόοδο στα στρατηγικά πυραυλικά της συστήματα.

The nuclear missiles on display in China’s military parade now that will have the likes of “Taiwan independence” force and anti-China hawks panic. The weapons include JL-1, JL-3, DF-61 and DF-31BJ, and are for land, air and sea operations. pic.twitter.com/lPRNKJp7x2 — Patrick in China (@PatrickZhengCHN) September 3, 2025

3) Τα συστήματα καταστολής των drones

Το πολύ μικρής εμβέλειας σύστημα FK-3000 VSHORAD, είναι εξοπλισμένο με ένα πυροβόλο Gatling 30 χιλιοστών, ραντάρ φάσης και δύο “κάψουλες” που χωρούν 96 τετραπλούς μικροπυραύλους.

Σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση σμηνών drones, με εμβέλεια από 300 μέτρα έως 12 χιλιόμετρα. Το λανσάρισμα του στην παρέλαση υπογράμμισε την εστίαση της Κίνας στην αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών, όπως τα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα.

Tα τρία συστήματα όπλων Μικροκυμάτων Υψηλής Ισχύος (High-Power Microwave) που τοποθετούνται σε φορτηγά, είναι ικανά να εκτοξεύουν παλμούς μικροκυμάτων για να απενεργοποιούν τα ηλεκτρονικά των drones, σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων. Έχουν σχεδιαστεί για την άμυνα βάσεων και υποδομών μικρής εμβέλειας, σηματοδοτώντας μια νέα προσέγγιση στην αντιμετώπιση των απειλών από drones.

4) Το Stealth Attack Drone

Φωτογραφίες που διέρρευσαν από τις πρόβες για την παρέλαση, έδειχναν ένα stealth attack drone, που αναφέρεται ως «πιστός wingman», καθώς έχει σχεδιαστεί, για να “συνεργάζεται” με επανδρωμένα αεροσκάφη, μειώνοντας τον κίνδυνο για τους πιλότους. Αυτό συμβαίνει, γιατί αναλαμβάνει εκείνο τις επικίνδυνες αποστολές, όπως επιθέσεις σε καλά οχυρωμένες περιοχές ή παροχή κάλυψη.

Διαθέτει προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για αυτόνομη πλοήγηση, λήψη αποφάσεων και εκτέλεση αποστολών, αν και μπορεί επίσης να ελέγχεται εξ αποστάσεως από χειριστές. Λόγω του μικρού μεγέθους και της προηγμένης τεχνολογίας του, μπορεί να εκτοξευθεί από διάφορες πλατφόρμες

Διαθέτει τεχνολογία που μειώνουν την ανίχνευση του από τα ραντάρ και έτσι, μπορεί να διεισδύει σε εχθρικούς εναέριους χώρους. Είναι εξοπλισμένο με 100 kamikazi drones, που μπορούν να πλήξουν χερσαίους και εναέριους στόχους.

5) Το υποβρύχιο drone

Mια από τις μεγαλύτερες απειλές για την Κίνα, ήταν το υποβρύχιο drone που είχαν κατασκευάσει οι ΗΠΑ. Το ονόμασαν Orca -καθώς είναι περίπου 26 μέτρα, ζυγίζει 85 τόνους και κινείται με μέγιστη ταχύτητα τα 15 χιλιόμετρα την ώρα- και το κατασκεύασαν για να “τσακίσουν” τα όνειρα των Κινέζων, για ανάπτυξη της ναυτικής τους ικανότητας -και δη σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν.

Τι έκαναν; Έφτιαξαν τo Μη Επανδρωμένο Υποβρύχιο Όχημα που έχει σχήμα τορπίλης, είναι γνωστό για τις δυνατότητές του ως ασύμμετρη απειλή σε συγκρούσεις, ιδιαίτερα για τη στόχευση συμμαχικής εφοδιαστικής και υποθαλάσσιων υποδομών. Όπως αναφέρει το BBC, αυξάνει τις δυνατότητες της Κίνας στον υποθαλάσσιο πόλεμο.

6) Xi’an KJ-600 και E-2D Hawkeye

Το αεροπλάνο Έγκαιρης Προειδοποίησης Xi’an KJ-600 είναι το αντίστοιχο του αμερικανικού E-2D Hawkeye και δείχνει την πρόοδο του Ναυτικού του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού προς ολοκληρωμένες επιχειρήσεις αεροπλανοφόρων. Σύμφωνα με τους Κινέζους, είναι ο λόγος που πια δεν θεωρούνται απειλές τα F-22 και F-35.

7) Τα λέιζερ που καταστρέφουν στόχους με ακρίβεια

Πρόκειται για υψηλής ενέργειας λέιζερ και μικροκύματα, τα οποία, κατά το CNN, αναφέρθηκαν ως μέρος της επίδειξης τεχνολογιών αιχμής στην παρέλαση.

Τέτοια συστήματα, που έχουν εξαιρετική ακρίβεια, χρησιμοποιούνται για στόχευση ακριβείας, για την απενεργοποίηση ή την καταστροφή του στόχου (πχ άμυνα σε πύραυλο, κάθε επίθεση που γίνεται από αέρα κλπ) και σε ηλεκτρονικό πόλεμο, επιδεικνύοντας τις εξελίξεις της Κίνας στα μη συμβατικά -έως σήμερα- όπλα.

8) Το τανκ ΖΤΖ-201

Το συγκεκριμένο θωρακισμένο σύστημα έχει κανόνι επόμενης γενιάς που μπορεί να εκτοξεύσει προηγμένες ταχύτητες στομίου πυραύλων, της τάξεως των 1.76 μέτρων/ανά δευτερόλεπτο. Είναι πιο ελαφρύ από τον ανταγωνισμό και πιο προσβάσιμο σε διάφορα πεδία μάχης

Είναι εξοπλισμένο με προηγμένους αισθητήρες και συστήματα διαχείρισης μάχης. Διαθέτει τηλεκατευθυνόμενο σταθμός όπλων. Για παράδειγμα, το κανόνι ελέγχεται από τις κινήσεις του κεφαλιού του χειριστή του, που φορά κράνος με φακούς augmented reality και μπορεί να καταρρίψει εναέριες απειλές, όπως FVP (First Person View) drones.

Από το Interesting Engineering επισημάνθηκε πως πρόκειται για εξέλιξη που προσαρμόζει την Κίνα, στις σύγχρονες απειλές, σε πεδία μάχης.

9) O διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος που μεταφέρει πυρηνικά παντού

Ο Dongfeng-61 είναι υπερηχητικός, διηπειρωτικός, βαλλιστικός πύραυλος, που σύμφωνα με το Αl Jazeera θεωρείται σημαντική προσθήκη στο πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας.

—>> China introduced its newest intercontinental ballistic missiles in years, with the designation DF-61.

The massive missile, carried on an eight-wheeled mobile platform, seemed to take veteran analysts completely by surprise.https://t.co/PWb4364sEr — Jim Sciutto (@jimsciutto) September 3, 2025

Έχει σχεδιαστεί για να ταξιδεύει με ταχύτητες που υπερβαίνουν τα 5 Mach, καθιστώντας δύσκολη την παρακολούθηση και την αναχαίτισή του, λόγω της υψηλής ταχύτητας και της ευελιξίας του.

Η κινητικότητά του, που διευκολύνεται από έναν κατακόρυφο ανυψωτή, ενισχύει την επιβιωσιμότητά του καθιστώντας πιο δύσκολο τον εντοπισμό, συγκριτικά με τα ανάλογα συστήματα που βασίζονται σε σιλό. Μπορεί να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές, σε μακρινούς στόχους.