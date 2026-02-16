"«Δικαιώματα»..." - Αρθρο του Ακη Κοσώνα - Real.gr

Η άποψη του ΑΚΗ ΚΟΣΩΝΑ - ΠΗΓΗ: Realnews

Ουσιαστικά, ένα ερώτημα: Πώς γίνεται ένας τύπος (ευφυής φυσικά), όπως ο Τζέφρι Επστάιν, να έχει επαφή και (σταθερή) σχέση με πρίγκιπες, μεγάλους επιχειρηματίες, Προέδρους χωρών, πολιτικούς, διανοουμένους, καλλιτέχνες πρώτης γραμμής και κανείς να μην «πιάνει» κάτι, έστω στον αέρα; Δεν αναφερόμαστε στους πελάτες του διεθνούς προαγωγού. Αυτοί ήξεραν και είχαν επαφή ακριβώς γι’ αυτό…

Οι άλλοι; Η πιο πιθανή απάντηση είναι ότι κανείς από τους (πολλούς) άλλους δεν έδωσε χώρο και χρόνο σε διαισθήσεις ότι «κάτι δεν πάει καλά, άρα να προσέχω». Μάλλον προείχε ότι περνούσαν καλά μαζί του. Αναμφιβόλως ευχάριστος άνθρωπος ο μακαρίτης Επστάιν, είχε την ικανότητα, τον τρόπο (είναι ενδεικτική η φωτογραφία τους στο πολυτελές λίαρ τζετ του Επστάιν) να απολαμβάνει τη συντροφιά ακόμα και του κορυφαίου εν ζωή διανοουμένου (97 ετών) Νόαμ Τσόμσκι. Του οποίου κάθε κουβέντα είναι ανταμοιβή και πυξίδα σκέψης για το μυαλό εκείνου που είναι απέναντι ή πλάι του.

Το εκτεταμένο δίκτυο επαφών και φίλων σε όλο τον κόσμο (σημαντικό ρόλο στην τακτοποίησή του είχε η άμεση συνεργός του, Γκισλέιν Μάξγουελ) δείχνει ότι ο οργανωτικός Επστάιν δεν ενδιαφερόταν μόνο για πελάτες, αλλά και για έναν ποιοτικό κύκλο ανθρώπων που θα του παρείχαν ακουσίως υψηλή προστασία «σε ώρα ανάγκης». Κάτι σαν και αυτό που ακούμε συχνότατα στις ειδήσεις, το «ήσυχος άνθρωπος, λίγο κλειστός, δεν είχε δώσει δικαιώματα», για τον βιαστή, ίσως και δολοφόνο της διπλανής πόρτας.