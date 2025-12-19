Δικαστήριο στη Ρουμανία καταδίκασε τον Wiz Khalifa σε εννέα μήνες φυλάκιση επειδή κάπνισε μαριχουάνα στη σκηνή - Real.gr

Δικαστήριο στη Ρουμανία καταδίκασε τον Wiz Khalifa σε εννέα μήνες φυλάκιση επειδή κάπνισε μαριχουάνα στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Ο Αμερικανός ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Thomaz Cameron Jibril, παραδέχτηκε ότι κάπνισε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Φεστιβάλ Beach, Please! πέρυσι στο θέρετρο Κοστινέστι.

Εφετείο στην Κωνστάντζα, στη Ρουμανία ανέτρεψε την απόφαση επιβολής προστίμου 3.600 ρουμανικών λέι (829 δολαρίων) για κατοχή ναρκωτικών και αποφάσισε ότι ο ράπερ πρέπει να εκτίσει ποινή κράτησης.

Ωστόσο, καταδικάστηκε ερήμην.