Δίκη φρίκης στη Γαλλία: Περισσότερους από 200 βιασμούς υπέστη η 72χρονη

Συνολικά 51 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο 71χρονος σύζυγος της Ζιζέλ Π., δικάζονται από την Δευτέρα στην Αβινιόν για τους βιασμούς που διέπραξαν μεταξύ 2011-20, στο σπίτι του ζεύγους στο Παρίσι και στο χωριουδάκι Μαζάν. Η δίκη αναμένεται ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Εάν κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης έως και 20 ετών.

Οι αστυνομικοί καταμέτρησαν περίπου 200 βιασμούς σε βάρος της Ζιζέλ Π., ηλικίας σήμερα 72 ετών. Τους περισσότερους τους διέπραξε ο σύζυγός της, τους υπόλοιπους 92 άνδρες παντελώς άγνωστοι στην ίδια. Αυτό που έπρεπε να γίνει ήταν να ταυτοποιηθούν οι άνδρες αυτοί, να κατανοήσουν οι αρχές την ιστορία πίσω από τη χρόνια σεξουαλική κακοποίηση της γυναίκας και να απαγγελθούν κατηγορίες σε κάθε ύποπτο.

???? A #French pensioner went on trial Monday accused of recruiting dozens of strangers online to #rape his wife after he #drugged her into unconsciouness.

Fifty other men are also on trial in #Avignon for allegedly participating in the abuse.@emeraldmaxwell has the story ?? pic.twitter.com/H6Cq3euxrg