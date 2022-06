Nέο «επεισόδιο» μεταξύ Τζόνι Ντεπ-Άμπερ Χερντ: Δεν μπορεί να πληρώσει την αποζημίωση η ηθοποιός

Στην τελική τους ετυμηγορία οι ένορκοι ζήτησαν να αποζημιωθεί ο Ντεπ με 15 εκατομμύρια δολάρια, 10 εκατομμύρια ως αποζημίωση και 5 εκατομμύρια για ηθική βλάβη.

Ταυτόχρονα επιδίκασαν στην Αμπερ Χερντ 2 εκατομμύρια δολάρια ως ζημιές.

BREAKING NEWS: Johnny Depp has won his US lawsuit against his ex-wife Amber Heard after a jury ruled a 2018 article Washington Post article was defamatory.

He has been awarded $15m by the court.

Live: https://t.co/ZxyXggushn

