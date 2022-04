Δίκη Τζόνι Ντεπ: Η κακοποίηση, οι ψυχικές διαταραχές, τα ψέματα και τα πλάνα που «καίνε» την Άμπερ Χερντ -Bίντεο

Ο 58χρονος Ντεπ υποστηρίζει ότι η 36χρονη Χερντ τον συκοφάντησε, όταν έγραψε τον Δεκέμβριο του 2018 ένα άρθρο γνώμης στην Washington Post, όπου έλεγε πως έχει επιζήσει από ενδοοικογενειακή βία. Εκείνος κατέθεσε μια μήνυση σε βάρος της το 2018, αξιώνοντας αποζημίωση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο άρθρο δεν κατονομάστηκε ποτέ ο Ντεπ, όμως ο δικηγόρος του είπε στους δικαστές προ ημερών πως είναι ξεκάθαρο ότι η Χερντ αναφερόταν σε εκείνον.

Οι δικηγόροι της Χερντ, από την πλευρά τους, ισχυρίστηκαν πως εκείνη είπε την αλήθεια και ότι η άποψή της προστατεύεται ως ελευθερία του λόγου βάσει της Πρώτης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος.

Twitter's trial observers appear to continue their backing of actor Johnny Depp as his defamation case against ex-wife and Aquaman star Amber Heard enters its 12th day.

«Δεν έχω χτυπήσει ποτέ γυναίκα στη ζωή μου»

Ο Τζόνι Ντεπ, όπως έχει γίνει γνωστό, αρνείται ότι χτύπησε ποτέ την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ και αμφισβήτησε τις κατηγορίες της. Αντίθετα, υποστήριξε ότι η Χερντ ήταν εκείνη που έγινε βίαιη κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό δεν αφορά μόνο εκείνον αλλά θέλει να προστατεύσει και τα παιδιά του από τις ψευδείς, όπως ισχυρίζεται, πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του. «Ένιωσα πως είναι ευθύνη μου να υπερασπιστώ όχι μόνο τον εαυτό μου ενώπιον αυτού του δικαστηρίου, αλλά να υπερασπιστώ τα παιδιά μου», τόνισε. Τα δύο του παιδιά από προηγούμενη σχέση του πήγαιναν στο λύκειο εκείνη την εποχή, σημείωσε.

Ο Ντεπ είπε ενώπιον δικαστηρίου της Βιρτζίνια ότι ένιωσε «απόλυτο σοκ» πριν από 6 χρόνια, όταν η Χερντ «διατύπωσε κάποιες αρκετά ειδεχθείς και δυσάρεστες» κατηγορίες πως εκείνος εκδήλωσε βίαιη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

in case anyone was wondering how the johnny depp and amber heard trial is going: pic.twitter.com/hCdFL5DVYx

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, «ποτέ δεν έφθασα στο σημείο να χτυπήσω την κ. Χερντ με οποιοδήποτε τρόπο, ούτε έχω χτυπήσει ποτέ καμία γυναίκα στη ζωή μου».

«Είναι πολύ παράξενο όταν μια μέρα είσαι, ας πούμε, σαν τη Σταχτοπούτα και κατόπιν σε 6 κλάσματα του δευτερολέπτου είσαι ο Κουασιμόδος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζόνι Ντεπ.

«Δεν το άξιζα αυτό, ούτε τα παιδιά μου ούτε οι άνθρωποι που πίστευαν σε εμένα όλα αυτά τα χρόνια», υπογράμμισε.

«Κλείδωσα το τέρας και ήμασταν τέλειοι»

Ο Τζόνι Ντεπ εξετάστηκε εκ νέου από τους δικηγόρους της πρώην συζύγου του, Άμπερ Χερντ, για γραπτά μηνύματα στα οποία ο ηθοποιός αναφερόταν σε ένα «τέρας» μέσα του, το οποίο είχε υπό έλεγχο.

Στο πλαίσιο της αντεξέτασης του Ντεπ, οι δικηγόροι της Χερντ διάβασαν μια σειρά από sms που ο διάσημος ηθοποιός έστειλε το 2015, κοντά στην αρχή του γάμου τους. «Ήμασταν τέλειοι. Το μόνο που είχα να κάνω ήταν να διώξω το τέρας και να το κλειδώσω μακριά, ήμασταν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ», έγραψε σε έναν πρώην φύλακα.

«Η Άμπερ κι εγώ ήμασταν απολύτως τέλειοι. Είχα κλειδώσει το τέρας μου μακριά σε ένα κλουβί βαθιά μέσα μου και αυτό είχε αποτέλεσμα», λέει ο Ντεπ σε έναν από τους γιατρούς του, ισχυριζόμενος πως η Χερντ χρησιμοποιούσε τη λέξη «τέρας» για να τον περιγράψει, όταν πίστευε πως έκανε χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ, αν και, όπως επισήμανε, η αντίληψή της δεν ήταν πάντα ακριβής.

Τα sms του Τζόνι Ντεπ: «Ας την πνίξουμε προτού την κάψουμε»

Σε άλλα γραπτά μηνύματα σε φίλους ή συνεργάτες, ο ηθοποιός αναφερόταν στην Χερντ χρησιμοποιώντας άκρως υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Γράφοντας στον ηθοποιό Πολ Μπέτανι το 2013, ανέφερε «ας την πνίξουμε προτού την κάψουμε». Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από τη Χερντ σε ένα μήνυμα το 2014, λέγοντας πως είναι «αγροίκος» και «το παρατράβηξε».

