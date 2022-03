Δηλητηρίαση με σοκολάτα; Τι συνέβη στον Αμπράμοβιτς - Ολα τα σενάρια

Οργιάζουν τα σενάρια για τη δηλητηρίαση του Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Σοκολάτα και νερό τα μόνα που κατανάλωσε ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος στη διάρκεια των συνομιλιών.

Ο επικεφαλής ερευνητής που αποκάλυψε τη δηλητηρίαση του Αμπράμοβιτς σε προηγούμενο κύκλο διαπραγματεύσεων, είπε ότι αυτή η «χημική επίθεση» ήταν μια προειδοποίηση προς τον δισεκατομμυριούχο και άλλους να μην προδώσουν το Κρεμλίνο, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ο Κρίστο Γκρόζεφ, Ρώσος ερευνητής για το ερευνητικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Bellingcat, είπε ότι ο δισεκατομμυριούχος ολιγάρχης δεν έπρεπε να πεθάνει από τη δηλητηρίαση που στόχευε τον ίδιο και δύο Ουκρανούς διαπραγματευτές. Όπως δήλωσε στο Times Radio: «Η δόση δεν ήταν αρκετά υψηλή για να σκοτώσει κανέναν από τους τρεις, ο πιο πιθανός στόχος θα ήταν ο Αμπράμοβιτς. Και έχει μια λογική. Εννοώ, προσφέρθηκε να παίξει αυτό τον ρόλο του έντιμου μεσολαβητή, την ώρα που άλλοι ολιγάρχες είχαν προσπάθησαν να κρατήσουν αποστάσεις από το Κρεμλίνο και επέκριναν τον πόλεμο. Επομένως, θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί ως προειδοποιητικό σημάδι γι’ αυτούς να μην ενταχθούν στις τάξεις εκείνων που διαφωνούν και να μην είναι υπερβολικά έντιμοι μεσολαβητές».

Όπως δήλωσε στους Financial Times μια πηγή κοντά στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη δηλητηρίαση και τις επιπτώσεις της: «Τυφλώθηκαν την επόμενη μέρα. Δεν προσδιορίσαμε την ουσία. Δεν έχουμε ιδέα ποιος ήταν πίσω από την επίθεση, αλλά φαίνεται πως ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς ήταν ο κύριος στόχος». Ένας άλλος είπε πως «σίγουρα δεν ήταν Νόβιτσοκ», προσθέτοντας: «Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιος το έκανε, οι Ουκρανοί ή οι Ρώσοι».

Eκπρόσωπος του Αμπράμοβιτς επιβεβαίωσε χθες ότι ο ολιγάρχης παρουσίασε συμπτώματα δηλητηρίασης αφότου έφαγε σοκολάτα και ήπιε νερό, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος, καθώς και δύο ανώτερα μέλη της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας εμφάνισαν συμπτώματα όπως κόκκινα μάτια καθώς και ξεφλούδισμα του δέρματος σε πρόσωπο και χέρια.

Ο Αμπράμοβιτς, ο οποίος αποδέχτηκε το ουκρανικό αίτημα να βοηθήσει στη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, «τυφλώθηκε για αρκετές ώρες» και νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο στην Τουρκία, είπε πηγή στον Guardian. Αλλες πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο PA πως ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος έχει πλέον αναρρώσει και συνεχίζει να προσπαθεί να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις, κάτι που αποδεικνύεται σήμερα, καθώς δίνει το «παρών» -δείχνοντας μάλιστα σε καλή κατάσταση- στις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στο παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη.

«Ο Αμπράμοβιτς έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες»

Δημοσιογράφος του Guardian έκανε την ακόλουθη ανάρτηση: Μια πηγή με άμεση γνώση μόλις μου επιβεβαίωσε τις αναφορές του WSJ/Bellingcat ότι ο Αμπράμοβιτς υπέφερε από συμπτώματα δηλητηρίασης. «Ο Ρομάν έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες» και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία, είπε η πηγή».

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. "Roman lost his sight for several hours" and was treated in Turkey, the source said. — Shaun Walker (@shaunwalker7) March 28, 2022

Όπως αναφέρει στο δημοσίευμά της η Wall Street Journal, ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι, καθώς και μέλη της ουκρανικής αποστολής εμφάνισαν ύποπτα συμπτώματα μετά τη συνάντηση των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Κίεβο.

Russian oligarch Roman Abramovich and Ukrainian peace negotiators suffered symptoms of suspected poisoning after a meeting in Kyiv earlier this month, people familiar with the matter said https://t.co/uuf16onHCu — The Wall Street Journal (@WSJ) March 28, 2022

Το Κρεμλίνο δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα που του εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σχολιάσει το θέμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Αμπράμοβιτς και οι διαπραγματευτές εμφάνισαν συμπτώματα όπως κοκκίνισμα στα μάτια, συνεχή και οδυνηρή δακρύρροια και ξεφλούδισμα στο δέρμα των χεριών και του προσώπου.

Η κατάσταση όλων τους, συμπεριλαμβανομένου και του Τάταρου βουλευτή από την Κριμαία Ουμέροφ, πλέον έχει βελτιωθεί και δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Η ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα Bellingcat ανέφερε ότι ειδικοί που μελέτησαν το συμβάν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο κατά πάσα πιθανότητα για «δηλητηρίαση με άγνωστο χημικό όπλο». Η δόση και το είδος της τοξίνης που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν αρκετή για να απειλήσει τη ζωή των θυμάτων και μάλλον στόχος ήταν «να τρομοκρατηθούν» και όχι να τους προκαλέσουν «μόνιμη βλάβη». «Τα θύματα είπαν ότι δεν γνώριζαν ποιος μπορεί να επωφελείτο από μια επίθεση» εναντίον τους, πρόσθεσε η Bellingcat.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

Nωρίτερα, Ουκρανοί αξιωματούχοι αμφισβήτησαν τις πληροφορίες της Wall Street Journal, ενώ ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ είπε ότι «διατυπώνονται πολλές εικασίες, διάφορες θεωρίες συνωμοσίας». Παράλληλα, ένα άλλο μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, προέτρεψε τον κόσμο να μην εμπιστεύεται «μη επαληθευμένες πληροφορίες».

HΠΑ: Σε περιβαλλοντικούς παράγοντες οφείλεται η ασθένεια του Αμπράμοβιτς

Ωστόσο, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι υπάρχουσες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η ασθένεια που εμφάνισαν ο Ρώσος ολιγάρχης και τουλάχιστον δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές οφειλόταν σε «περιβαλλοντικούς παράγοντες» και όχι σε δηλητηρίαση.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters: «Οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι ήταν περιβαλλοντικό», προσθέτοντας «π.χ. όχι δηλητηρίαση». Ο ίδιος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, απέφυγε να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.