Δήλωση στήριξης στο ψηφοδέλτιο των Δημοκρατικών από επιφανείς Ελληνοαμερικανούς

Σε δήλωση στήριξης προς το ψηφοδέλτιο των Δημοκρατικών (Χάρις-Γουόλς) προχώρησαν επιφανείς Ελληνοαμερικανοί από όλες τις επαγγελματικές τάξεις δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Νέα Υόρκη

Του Θανάση Κ. Τσίτσα

Την δήλωση υπογράφουν πρώην δήμαρχοι, πολιτικοί, πρέσβεις, γιατροί, οικονομολόγοι, πανεπιστημιακοί, δικηγόροι, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, παραγωγοί κινηματογράφου, φιλάνθρωποι, ακτιβιστές κ.α. Η δήλωση διανεμήθηκε σ’ όλα τα αμερικανικά ΜΜΕ και με ολοσέλιδη καταχώρηση στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας Νew York Times.

Η δήλωση υποστήριξης έχει ως εξής:

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΑ ΜΕΛΗ ΜΙΑΣ αμερικανικής κοινότητας με ισχυρή και διακριτή πολιτιστική κληρονομιά δημοκρατίας. Πιστεύουμε ότι η συλλογική μας φωνή έχει σημασία για να διατηρήσει και να προάγει τα ιδανικά που δυναμώνουν την κοινότητά μας και τη χώρα μας. Γι’ αυτό στηρίζουμε την Καμάλα Χάρις για Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο μεγάλο μας έθνος των μεταναστών, οι ιστορίες των οικογενειών μας και η ελληνική κληρονομιά ενσαρκώνουν το Αμερικανικό Όνειρο. Αυτό το Νοέμβριο, το αν η Αμερική θα παραμείνει “μια φωτεινή πόλη στην κορυφή του λόφου” θα κριθεί στην κάλπη. Οι αξίες της φιλοξενίας, της τιμής (φιλότιμο), της ελευθερίας και της δημοκρατίας, που αποτελούν την ουσία της ελληνοαμερικανικής ταυτότητας, αντικατοπτρίζονται στη ζωή και στην καριέρα της Αντιπροέδρου Χάρις, κάνοντας αυτές τις εκλογές να αφορούν όχι μόνο την πολιτική, αλλά και τη διατήρηση των ιδανικών που ενδυναμώνουν την κοινότητά μας και τη χώρα μας.

Στεκόμαστε στο πλευρό της Αντιπροέδρου Χάρις στον αγώνα της για ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων και για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής η οποία να είναι δίκαιη, αποτελεσματική, και φιλάνθρωπη. Η δέσμευσή της για τη διατήρηση μιας ισχυρής συμμαχίας του NATO διασφαλίζει την παγκόσμια σταθερότητα και την ασφάλεια της Αμερικής, της Ελλάδας και του κόσμου. Οι τολμηρές πρωτοβουλίες της για την κλιματική αλλαγή θα προστατεύσουν τον πλανήτη μας, διατηρώντας την πολιτιστική κληρονομιά, τη φυσική ομορφιά και την οικονομική σταθερότητα της Αμερικής και της Ελλάδας. Πάνω απ’ όλα, γνωρίζουμε ότι η Αντιπρόεδρος Χάρις και ο Κυβερνήτης Γουόλς είναι αφοσιωμένοι στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και των θεμελιωδών αρετών της — της ελευθερίας, της εντιμότητας, της αξιοπρέπειας, της συμπόνιας, της συναίνεσης και της συνεργασίας — που αποτελούν θεμέλιο της εθνικής και οικονομικής μας ισχύος και σταθερότητας.

Tην δήλωση στήριξης υπογράφουν oι εξής:

Art Agnos, Former Mayor of San Francisco

Maria Allwin, Philanthropist

Philip Angelides, Former California State Treasurer and President, Riverview Capital Investments

Kary Antholis, Producer, Publisher and Writer

Edward M. Augustus, Jr., Former Member of the Massachusetts State Senate

John Avlon, Author and Democratic Nominee for New York’s First Congressional District

Sylvia Mathews Burwell, Former President of American University, Secretary of Health and Human Services, and Director of the Office of Management and Budget

Susan Bysiewicz, Lieutenant Governor of Connecticut

Mary Cardaras, Founder and Director, The Demos Center, The American College of Greece

Maria Collett, Member of the Pennsylvania State Senate

Cat Cora, Culinary Hall of Famer, First Female Iron Chef, Life Achievement Award from President Barack Obama

James Costos, Former US Ambassador to the Kingdom of Spain and the Principality of Andorra

Stavros Drakos, Professor of Medicine (Cardiology)

James Demetriades, Mayor of Cromwell, Connecticut

Eleni Kavros DeGraw, Member of the Connecticut House of Representatives

Michael Dukakis, Former Governor of Μassachusetts

Elizabeth C. Economy, Political Scientist

Theane Evangelis, Partner, Gibson Dunn

James Filippatos, Attorney

Eleni N. Gage, Author and Journalist

Nicholas Gage, Author and Film Producer

Michael Gianaris, Deputy Majority Leader of the New York State Senate

Alexi Giannoulias, Secretary of State of Illinois

Jim Gianopulos, Former Chairman and CEO of 20th Century Fox and Paramount Pictures

Andrew Gounardes, Member of the New York State Senate

Tom Hanks, Actor, Writer and Producer

Pavlina Hatoupis, Film Producer

William Kanteres, President, Kanteres Real Estate

Emanuel Kiriakou, Music Producer and Songwriter

Nick G. Kolovos, Attorney

Christine Kondoleon, Curator and Author

Eleni Kounalakis, Lieutenant Governor of California

Stamatios Krimigis, Emeritus Head, Space Department, Johns Hopkins Applied Physics

Laboratory and Principal Investigator, NASA Voyager Spacecrafts

Paul Robert Lingas, Writer, Producer and Director

Steven R. Malagari, Member of the Pennsylvania State House of Representatives

Dennis Mehiel, Founder and Managing Member of Four M Investments

Aliki Milioti, Professor of Architecture

Nicholas Mitropoulos, Former Executive Director, Taubman Center for State and Local Government, Harvard Kennedy School of Government

N J Nicholas Jr, Former Co-Chief Executive, Time Warner Inc.

Harold Pachios, Partner, Preti Flaherty

Nick Paindiris, Managing Partner, Brown Paindiris & Scott

Nick Paleologos, Executive Director, Berkshire Theatre Group

Costas Panagopoulos, Distinguished Professor, Department of Political Science, Northeastern University

Ippokratis Pandis, Distinguished Engineer

Yannis Papakonstantinou, Distinguished Engineer

Chris Takis Papaleonardos, Senior Lecturer, Sociology

Aristotle Papanikolaou, Professor of Theology, Archbishop Demetrios Chair in Orthodox Theology and Culture, and Co-founding Director, Orthodox Christian Studies Center, Fordham University

Elaine Papoulias, Academician

Christopher Pappas, Member of Congress (NH-01)

Alexander Payne, Film Director

Stella G. Pekarsky, Member of the Virginia State Senate

George Pelecanos, Author and Television Producer

Peter Poulos, President, Poulos Brothers, Inc.

Leonidas Raptakis, Member of the Rhode Island State Senate

Emanuel L. Rouvelas, Attorney

Marilyn Rouvelas, Author

John Sarbanes, Member of Congress (MD-03)

Nancy Agris Savage, Journalist, Former Editor of The Hellenic Chronicle and Former Senior Staff, House Committee on Foreign Affairs

Nicholas Savas, Executive Director, Georgia Senate Democratic Caucus

Thaleia Tsongas Schlesinger, President, Schlesinger & Associates Basil Simon, Attorney

Zachary Space, Former Member of Congress

John Stamos, Actor and Musician

Athan Stephanopoulos, President of NowThis and Former Chief Digital Officer of CNN

Aliki Theofilopoulos, Director and Executive Producer

Anne Thomopoulos, Executive Producer and Former SVP, HBO Original Programming

Anthony Thomopoulos, Former President of ABC Broadcast Group and Former Chairman of United Artists Pictures

Dina Titus, Member of Congress (NV-01)

Angelo Tsakopoulos, Founder and Chairman, AKT Development Inc.

Niki Tsongas, Former Member of Congress

George Tsougarakis, Attorney

Nia Vardalos, Actress, Writer and Producer

Haralambos “Bobby V” Vasilopulos, Olympic Broadcaster and Journalist

Andrew Veniopoulos, Executive Director, St. Nicholas National Shrine

Rita Wilson, Actress, Singer and Producer

Thomas Zacharopoulos, Insurance and Risk Management Executive

Endy Zemenides, Activist

Nicholas T. Zervas, MD, Higgins Professor of Neurosurgery, Emeritus, Harvard Medical School and Former Chief of Neurosurgery, Massachusetts General Hospital