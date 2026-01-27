Quantcast
Δήμαρχος Μινεάπολης: Ομοσπονδιακοί πράκτορες του ICE θα αρχίσουν να αποχωρούν εντός της ημέρας - Real.gr
real player

Δήμαρχος Μινεάπολης: Ομοσπονδιακοί πράκτορες του ICE θα αρχίσουν να αποχωρούν εντός της ημέρας

02:20, 27/01/2026
Δήμαρχος Μινεάπολης: Ομοσπονδιακοί πράκτορες του ICE θα αρχίσουν να αποχωρούν εντός της ημέρας

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το βράδυ ότι «μερικοί» ομοσπονδιακοί πράκτορες που έχουν αναπτυχθεί στη μητρόπολη από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να διεξαγάγουν επιχείρηση ευρείας κλίμακας εναντίον της παράτυπης μετανάστευσης θα αρχίσουν να αποχωρούν σήμερα.

«Μερικοί ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αποχωρήσουν από την περιοχή αύριο, και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι προκειμένου οι υπόλοιποι (πράκτορες) που εμπλέκονται στην επιχείρηση αυτή να φύγουν», ανέφερε ο δημοκρατικός αιρετός Τζέικομπ Φρέι μέσω X.

Ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε νωρίτερα χθες να τερματιστεί η βία στην πολιτεία Μινεσότα, όπου επικρατεί αγανάκτηση μετά τον θάνατο δεύτερου αμερικανού διαδηλωτή το Σάββατο από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων που δρουν για την πάταξη της μετανάστευσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Δήμαρχος Μινεάπολης: Ομοσπονδιακοί πράκτορες του ICE θα αρχίσουν να αποχωρούν εντός της ημέρας

Δήμαρχος Μινεάπολης: Ομοσπονδιακοί πράκτορες του ICE θα αρχίσουν να αποχωρούν εντός της ημέρας

02:20 27/01
Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την «αρπαγή» του Ντρο Φερνάντες από την Μπαρτσελόνα

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την «αρπαγή» του Ντρο Φερνάντες από την Μπαρτσελόνα

02:00 27/01
ΗΠΑ-Δημοσκόπηση: 6 στους 10 Αμερικανούς θεωρούν ότι ο ICE έχει υπερβεί κατά πολύ τα όρια - Υποχωρεί η δημοτικότητα Τραμπ

ΗΠΑ-Δημοσκόπηση: 6 στους 10 Αμερικανούς θεωρούν ότι ο ICE έχει υπερβεί κατά πολύ τα όρια - Υποχωρεί η δημοτικότητα Τραμπ

01:30 27/01
Κεφαλογιάννης: Ενδεχομένως την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια της έκρηξης στα Τρίκαλα

Κεφαλογιάννης: Ενδεχομένως την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια της έκρηξης στα Τρίκαλα

01:00 27/01
Η πτώση του πρίγκιπα Harry – Καταρρέει υπό τα φώτα της δημοσιότητας

Η πτώση του πρίγκιπα Harry – Καταρρέει υπό τα φώτα της δημοσιότητας

00:30 27/01
Ο ΟΗΕ χαιρετίζει την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου της Χαμάς, ζητεί «πλήρη εφαρμογή» της συμφωνηθείσας εκεχειρίας

Ο ΟΗΕ χαιρετίζει την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου της Χαμάς, ζητεί «πλήρη εφαρμογή» της συμφωνηθείσας εκεχειρίας

23:59 26/01
Ο Τραμπ λυπάται για την «τραγωδία» στη Μινεάπολη, αλλά επιρρίπτει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς

Ο Τραμπ λυπάται για την «τραγωδία» στη Μινεάπολη, αλλά επιρρίπτει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς

23:45 26/01
Γαλλία: Ένας Ισπανός σκιέρ βρήκε τον θάνατο όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

Γαλλία: Ένας Ισπανός σκιέρ βρήκε τον θάνατο όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

23:41 26/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved